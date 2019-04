Incendie à Notre-Dame de Paris : la Région Centre Val-de-Loire va participer au financement de la reconstruction

Orléans, France

Dans un communiqué, le président socialiste de la Région Centre Val-de-Loire explique que "devant l’immense émotion suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris et la tragique disparition d’un patrimoine historique incommensurable, la Région Centre-Val de Loire (...) se doit d’apporter tout son soutien au mouvement national lancé pour la reconstruction de la cathédrale".

François Bonneau indique qu'il proposera aux conseillers régionaux, lors de la session plénière du 25 avril à Orléans, "de voter une participation au financement de la reconstruction" et invite également tous les habitants et les autres collectivités locales de la région (villes, conseils départementaux, communautés de communes...) "à contribuer, s’ils le peuvent, aux souscriptions" lancées par solidarité. Le président de la Région ne précise pas quelle somme la collectivité pourrait verser. La Région Ile-de-France a annoncé le déblocage de dix millions d'euros, tandis que la Ville de Paris verse cinquante millions.

François Bonneau s'adresse aux jeunes en formation dans les métiers du bâtiment et du patrimoine

Le président de la Région Centre Val-de-Loire incite également les jeunes actuellement en formation aux métiers du patrimoine, taille de pierre, charpente, couverture, dans les centres de formation et d'apprentissage et les lycées professionnels de la région, "à participer aux travaux qui s’annoncent, pour eux tout à la fois un défi, une expérience et une fierté extraordinaires. Leur enthousiasme sera précieux au moment où les efforts de tous sont convoqués. Je les accompagnerai dans leur engagement"