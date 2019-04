Incendie à Notre-Dame de Paris : les réactions en Côte-d'Or

Un incendie s'est déclenché ce lundi en fin de journée à Notre-Dame de Paris. Le feu est "potentiellement lié" aux travaux de rénovation de l'édifice. La flèche et une grande partie du toit se sont effondrées. Réactions chez-nous, avec le Père Emmanuel Pic et le maire de Dijon François Rebsamen.

Paris, France

La cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes ce lundi soir, le président Emmanuel Macron a annulé son allocution aux Français.e.s pour se rendre sur place. De la tristesse et une très grande émotion, des souvenirs qui s'envolent en voyant disparaître le bâtiment le plus visité en France. En Côte-d'Or, le curé de la paroisse Notre Dame de Dijon Emmanuel Pic et le maire de la ville François Rebsamen réagissent.

"C'est un drame épouvantable" - Emmanuel Pic, curé de la paroisse Notre Dame à Dijon

"Plus de 400 pompiers sont mobilisés pour éteindre cet incendie." Alexandre frémont notre reporter en direct à l'occasion de notre émission spéciale #NotreDame#NotreDameFire -> https://t.co/pNlvYlyTyhpic.twitter.com/Kekqpqkltn — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 15, 2019

"Émotion, sidération et grande tristesse. Je pense bien-sûr à tous les catholiques qui s'apprêtaient à fêter Pacques" - François Rebsamen

"Il y a des Eglises partout mais lorsqu'une église souffre c'est le village entier qui souffre. Et là, c'est tout le village français qui souffre," a réagi ce lundi soir le père Emmanuel Pic, curé de la paroisse Notre Dame à Dijon, sous le choc. Le Père Pic adressera ses prières aux paroissiens de Notre Dame de Paris ce mardi matin lors de la messe prévue à 8h.

Absolument sidéré et bouleversé aux côtés de tous les Français et d’@Anne_Hidalgo, maire de Paris, de voir Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine et symbole de notre histoire aux yeux du monde entier, ravagée par les flammes. #Solidarité



