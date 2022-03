Incendie à Périgueux : le jeune homme reçoit la médaille de la Ville pour son courage

Khireddine Rahmouni, veste noire sur pull blanc, est arrivé avec son père et des amis dans la salle des mariages à Périgueux ce mercredi 30 mars. La famille et les trois petites filles qu'il a mise à l'abri est sont là aussi. La maire de Périgueux, Delphine Labails lui a remis la médaille du courage pour son acte de bravoure rue de Solférino. Le dimanche 27 mars dernier, le jeune homme de 27 ans était avec un ami sur la place Saint-Martin quand il a entendu des cris d'un immeuble situé juste à côté. Une maman demandait de l'aide pour ses trois enfants. Ils étaient bloqués dans leur appartement à cause d'un feu dans les communs.

"Je veux remercier mon père"

Pendant que son ami appelait les pompiers, Khireddine Rahmouni a escaladé la façade pour atteindre le deuxième étage. Arrivé à l'intérieur de l'appartement, il a mis les enfants et la maman à l'abri dans une chambre près de la fenêtre avant l'arrivée des pompiers. Pour le jeune homme qui habite Boulazac "c'était un réflexe et c'était normal mais le lendemain j'ai eu beaucoup d'appels, on m'a félicité au travail, mes collègues m'ont applaudi, je ne m'attendais pas du tout à tout ça, mon père est très très très fier. Je veux le remercier car c'est lui qui m'a fait venir en France".

Arrivé en France en 2007 "le plus beau jour de sa vie"

Khireddine Rahmouni est né en Algérie, il est arrivé en France à l'âge de 13 ans en 2007 "c'était le 8 avril, un dimanche, le plus beau jour de ma vie". Il a intégré le collège Michel de Montaigne avant d'aller au lycée "je remercie mes professeurs aussi qui ont été derrière moi, ils ont bien pris soin de moi et je me suis intégré petit à petit", le jeune homme poursuit, "l'intégration ce n'est pas de s'appeler Eric Zemmour, de boire de l'alcool ou de manger du porc, l'intégration c'est le respect des parents, c'est l'école, c'est ce que j'ai appris en France".

Le jeune homme travaille dans l'événementiel et la sécurité en région parisienne mais avec la crise du covid, il habite désormais chez ses parents à Boulazac et travaille pour le moment dans une agence d'intérim. Son père, Nordine Rahmouni regarde son fils avec admiration : "je donne des bons conseils dans mes enfants, je dis toujours il y a trois choses : l'éducation, l'école et le respect".