Incendie à Rives : des familles sinistrées ne retrouveront pas leur logement avant au moins deux mois

L'incendie s'était déclenché tôt, ce dimanche 13 août au matin, dans un immeuble de quatre étages à Rives, près de Voiron. Le feu n'a heureusement fait aucun blessé, il a sérieusement touché trois appartements et détruit une partie de la toiture.

Les 13 familles, soit 25 personnes au total, sont toujours en cours de relogement. "On a encore des gens qui sont logés dans certains hôtels", raconte Gregory Cesbron, directeur du pôle social et du CCAS de Rives. La commune a déjà eu des propositions d'appartement de la part de bailleurs sociaux, "mais il faut quand même que les gens respectent les conditions de revenu et que ça passe en commission de bailleur", ajoute-t-il. La mairie a mobilisé toutes les agences immobilières de la commune, pour proposer au plus vite des logements meublés ou non meublés.

De 5 jours à 18 mois d'attente

Les résidents devront attendre plusieurs mois pour retrouver leur logement. Excepté un appartement, occupé par une personne âgée et son fils en mobilité réduite, qui pourront à nouveau y loger dans cinq jours. "Après, il y a les résidents qui occupaient les logements au rez-de-chaussée, premier et deuxième étape. Ils n'ont plus de toit sur la tête, donc le syndic doit faire réaliser une toiture provisoire. Ce qui prendra deux mois, détaille Jean-Paul Gout, adjoint à la mairie de Rives. Ils réintégreront leurs appartements fin septembre, courant octobre. Après, vous avez les trois appartements complètement détruits. Là, la reconstruction est à échéance de 18 mois."