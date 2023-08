Incendie à Wintzenheim : un livre de condoléances ouvert à la mairie de Saint-Max

Un livre de condoléances en mémoire à Jimmy, Jennifer et Jérémie du foyer de l'Eau vive a été mis à la disposition des Maxois.

Une semaine après l'incendie de Wintzenheim , dans le Haut-Rhin, qui a fait onze morts dont dix personnes handicapées, la commune de Saint-Max panse ses plaies et rend hommage aux trois résidents décédés du foyer de l'Eau vive. Elle a mis à la disposition des habitants depuis ce mercredi 16 août un livre de condoléances.

Les personnes qui le souhaitent peuvent le remplir sur place, aux horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville, ou en ligne sur le site de la mairie . Une quinzaine de messages ont déjà été inscrits en une journée. Une fois rempli, le livre de condoléances sera remis au foyer endeuillé, et des copies seront distribuées aux familles des victimes.

D'autres hommages en mémoire de Jérémie, Jennifer et Jimmy seront organisés dans les prochaines semaines, avec une messe et une plaque commémorative apposée devant la résidence de l'Eau vive, ainsi qu'une minute de silence organisée pendant le Handiride, le 17 septembre. C'est une manifestation, qui permet aux personnes handicapées de monter dans des voitures de collection et à laquelle les trois victimes s'étaient inscrites.