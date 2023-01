Incendie chez Bolloré Logistics : "Un pic de pollution aux particules fines a été observé", analyse ATMO

Après l'incendie lundi dans un entrepôt de batteries au lithium chez Bolloré Logistics à Grand-Couronne, au sud de Rouen, les résultats des premières analyses sont tombés. Et elles se veulent rassurantes selon le communiqué de la préfecture.

Ce document présente les résultats des prélèvements effectués depuis l'incendie : 94 pages de données brutes, résultant des 28 points de mesure installés par les pompiers de la Seine-Maritime. Des données qui tendent à confirmer, lit-on, l'absence de risque pour la population pour quatre substances précises, celles qui risquent de se dégager lors d'un incendie de ce type.

Autre point, dont il a beaucoup été question hier : un pic de particules fines relevé par les capteurs d'Atmo Normandie, au moment où l'incendie est survenu. La préfecture de la Seine-Maritime confirme cette augmentation ponctuelle, tout comme le directeur adjoint d'ATMO Normandie, Christophe Legrand, invité de France Bleu Normandie ce mercredi. "Un pic de particules fines a été observé, on sait que ce sont les fumées dégagées par l'incendie. Un maximum de particules a été mesuré, les fameux PM10, des particules au diamètre inférieur à 10 micromètres qui sont respirables. Ce sont les fumées noires que l'on voit se dégager de façon intense."

Selon lui, toutes les fumées d'incendie sont "dangereuses, "toutes les fumées issues de combustion. Dans ce cas-là, il faut rester à l'écart de ce genre d'évènement, ne pas se mettre dans les panaches et suivre les consignes préfectorales." Il précise que "quand les secours interviennent, ils vérifient qu'il n'y a pas de notion de risque immédiat pour la population. C'est sur cette problématique que la notion est développée."

Selon les autorités, le pic de particules fines relevé est resté inférieur aux seuils prévus pour lancer des mesures de protection ou d'information des populations.

Christophe Legrand ajoute que la fumée a voyagé, puisqu'elle a fait l'équivalent d'un tour de cadran. "Nos modélisations ont pu montrer que le panache a circulé et balayé l'ensemble de la zone rouennaise.

Enfin, il précise bien qu'on est pas sur un phénomène de type comparable à un épisode de pollution aux particules fines, déjà "à cause de la durée, là Là, on a vraiment eu un pic important qui a duré une partie de la nuit, mais qui est parti de très bas et qui est redescendue à des concentrations acceptables", et aussi en raison de la nature des particules : "dans le cas des particules fines, ce sont des particules fines de type combustion issue de la circulation automobile par exemple, là nous avons des particules de combustion dans un entrepôt où il y avait un certain type de matériel. Donc on a des particules plus spécifiques." ATMO a réalisé une série de relevés suite au sinistre, et va intensifier sa surveillance.

Retrouvez l'interview en intégralité ci-dessous.

