Incendie d'une maison à Larche : toute la commune se mobilise pour venir en aide à la famille sinistrée

L'immense solidarité des habitants de Larche en Corrèze et au delà. Le 22 décembre dernier la famille Delorme perdait absolument tout dans l'incendie de leur maison au cœur du village. Depuis une grande chaîne de soutien et d'entraide s'est organisée.

L'incendie a ému toute la commune. Dans la nuit du 22 décembre dernier un gros incendie a ravagé la maison de la famille Delorme, située à deux pas de l'hôtel de ville. Il n'en reste aujourd'hui plus rien ou presque. Et la famille a absolument tout perdu. Depuis un incroyable élan de fraternité et de solidarité est né dans la commune du causse corrézien.

à lire aussi Corrèze : incendie en plein centre bourg de Larche

Des appels et des dons dès les premières heures

Tout a commencé alors même que l'incendie n'était pas éteint tout à fait comme le précise le maire Bernard Laroche. "Quelques heures après le standard de la mairie était submergé d'appels". Certains demandaient ce qu'ils pouvaient faire, d'autres ont même proposé d'héberger la famille. De son côté l'ERCC, le club de rugby de Larche, dans lequel Yvon Delorme est bénévole depuis 20 ans, a lancé un appel aux dons. Un succès immédiat explique Aurélie, bénévole du club en montrant dans les vestiaires du stade les denrées, produits d'hygiène, vêtements et linges de toutes sortes qui s'amoncellent. "Les gens faisaient la queue pour déposer des dons. On a récolté tout ça qu'en trois heures".

Une famille très estimée dans la commune

Cette solidarité s'étend dans tout le village. Chacun aide comme il peut. Christophe par exemple, dont le fils a joué à l'ERCC, connaît bien Yvon Delorme. "C'est dramatique et toutes nos pensées vont pour lui". C'est aussi pour tous un juste retour des choses envers une famille qui a toujours été très impliquée dans la vie locale de Larche. "Ils étaient absolument à poil, raconte Aurélie. Ils n'avaient rien à se mettre sur le dos, rien à manger, rien quoi ! _On ne peut pas laisser des gens comme ça. C'est pas possible!_". Le club a lancé également une cagnotte en ligne. Un succès là aussi qui dépasse même les limites de la commune et du département. Les dons affluent de toute la France.