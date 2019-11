Incendie dans la cathédrale de Strasbourg : les pompiers en exercice grandeur nature

Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés ce mercredi 21 novembre pour un exercice grandeur nature : affronter un incendie dans la cathédrale de Strasbourg. Avec deux objectifs : sauver deux victimes prisonnières des flammes et trois œuvres de l'édifice.

Un exercice grandeur nature. Ce 21 novembre 2019, à quelques jours de l'ouverture du marché de Noël, une trentaine de sapeurs-pompiers de Strasbourg ont participé à une simulation d'incendie dans la cathédrale de Strasbourg. Avec un scénario bien précis : pendant des travaux, le feu se déclenche et emprisonne deux ouvriers. "Nous avons mobilisé un figurant, un de nos pompiers, et un mannequin de 80 kilos", précise Yann Scheer, qui organise l'entraînement.

Trois œuvres à sauver

Une fois le sauvetage réussi, c'est au tour des œuvres de la cathédrale d'être mises à l'abri. Une opération qui se fait en coordination avec les équipes de l'édifice, dont Louis-Napoléon Panel, conservateur : "Nous avons priorisé le sauvetage de trois œuvres : [une reproduction, ndlr] d'une Pietà du XIVe siècle, qui va être emballée et évacuée, puis le retable qui va être baché et enfin une Jeanne d'Arc en métal qui va être démontée et emportée."

Tout au long de l'entraînement, la coordination est constante entre les pompiers et les équipes de la cathédrale. "C'est un binôme indissociable, explique le capitaine Romain Bertin-Butler. Nous avons besoin des équipes de la cathédrale pour nous guider."

Les pompiers bâchent le retable de la cathédrale, lors d'un exercice le 21 novembre 2019 © Radio France - Margot Turgy

Et cette coordination devrait aussi permettre d'améliorer le dispositif de plan de sauvegarde des œuvres de la cathédrale de Strasbourg. C'est par exemple la première fois qu'une tentative de mise à l'abri du retable était organisée.