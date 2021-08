Incendie dans le Var : des pompiers manchois envoyés en renfort

Ce mercredi soir, vingt pompiers manchois et cinq véhicules d'intervention ont été envoyés en renfort dans la lutte contre l'incendie géant qui touche le département du Var. Ils doivent arriver ce jeudi et rester une semaine sur place pour appuyer leurs collègues.

Alors que l'arrière-pays de Saint-Tropez est ravagé par le plus gros incendie de l'été depuis le début de semaine, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche a envoyé des renforts ce mercredi soir pour épauler leurs collègues varois. Sous le commandement du lieutenant Cédric Mercier, ce groupe est composé de vingt pompiers et de cinq véhicules :

Un véhicule léger hors route

trois véhicules de transport de personnel

un véhicule de soutien logistique

Ce groupe d'intervention feux de forêt (Giff) doit arriver ce jeudi, et rester une semaine sur place.