Incendie dans le Var : le feu est désormais éteint

Depuis ce jeudi midi, les pompiers du Var déclarent comme "éteint" le violent incendie qui a fait deux morts et dévasté 7.000 hectares de végétation dans le massif des Maures à la mi-août. Cela signifie que le feu ne comporte plus de braises. Depuis lundi, il était "maîtrisé", c'est-à-dire qu'il ne présentait plus de reprise des flammes.

Dans le Var, la vigilance reste de mise notamment à cause du mistral

Selon Olivier Pecot, l'officier de communication du SDIS dans le Var "seuls quelques camions tournent encore pour s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise". En effet, les sapeurs-pompiers du Var alertent une nouvelle fois sur le risque d'incendie dans le département pour les journées de jeudi et vendredi en raison du retour du mistral. Les pluies et orages de mardi après-midi sont loin d'avoir arrosé tout le territoire.

Au total, entre 2.000 et 2.500 sapeurs pompiers du Var ont été mobilisés sur ce feu qui a coûté la vie à deux personnes et entraîné l'évacuation de milliers de personnes dans l'arrière-pays de Saint-Tropez.