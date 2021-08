Incendie dans le Var : "On voyait le brasier derrière le camping, c'était la panique" témoigne une Rouennaise

Les pompiers du Var continuent de lutter ce mercredi contre un énorme incendie, qui ravage l'arrière pays de Saint-Tropez. Plus de 5.000 hectares ont déjà brûlé.

Sept mille personnes ont été évacuées, des habitants et des touristes. Elles ont passé leur deuxième nuit dans l'un des centres d'hébergement mis en place par les autorités. C'est le cas de Linda, venue de Rouen avec sa famille pour passer ses vacances à Cogolin dans le Var.

Ça montait sur des dizaines de mètres, le ciel était rouge.

"C'est horrible, ça gâche complètement le séjour. On ne sait pas à quoi s'attendre, on appréhende un petit peu. C'est un certain traumatisme, on relativise, ce n'est que du matériel, nous on n'a rien eu physiquement. Mais vivre ça, on voyait le brasier juste derrière le camping. Ca montait sur des dizaines de mètres, le ciel était rouge. Il fallait qu'on protège les enfants, ma fille aînée pleurait, elle avait peur. Il fallait qu'on gère notre angoisse, le stress, quand on est parti du camping on ne savait pas où aller. On était perdu comme ça dans la commune de Cogolin, c'était la panique générale".