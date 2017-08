Incendie dans un immeuble de la Paillade, les locataires refusent de rentrer chez eux

Trois semaines après l'incendie dans leur immeuble, les habitants de la résidence du Lac rue Pierre-Cardenal à Montpellier commencent à rentrer chez eux. Mais plusieurs familles refusent d'y retourner, elles sont traumatisées par le sinistre et jugent le bâtiment insalubre.

Le 10 août, un incendie ravageait un appartement situé au 2ème étage de la résidence du Lac , 303 rue Pierre-Cardenal dans le quartier de la Paillade à Montpellier (Hérault)

Trois semaines après le sinistre, les locataires ( relogés provisoirement) commencent à rentrer chez eux mais plusieurs familles refusent d'y retourner à l'image de Abdhallah Lazhar qui juge l'immeuble insalubre: "à l'entrée c'est propre mais à partir du 4ème étage il y a encore des traces de fumées noires, l'odeur du feu, l'ascenseur en panne, des câbles électriques qui pendent au plafond".

Abdallah Lazhar locataire du 7ème étage explique pourquoi il refuse de rentrer chez lui Copier

"On en peut pas revenir avec les enfants dans ces conditions" ajoute Karim Chibane qui habite au 9ème avec sa femme et leurs trois enfants de 9 ans, 2 ans et 4 mois. "Ma famille a été traumatisée, les pompiers les ont descendu par la grande échelle, il y avait des cris, depuis ma fille de deux ans prend peur dès qu'elle entend un bruit. C'est très compliqué pour nous de revenir dans ces conditions".

L'appartement qui a pris feu au 2ème étage © Radio France - Sébastien Garnier

Le bailleur est droit dans ses bottes

Clément Cachot responsable de SFHE le bailleur social comprend le traumatisme et précise que des psychologues vont être mis à disposition des locataires qui le souhaitent mais il conteste l'insalubrité du bâtiment. "Nous avons travaillé jour et nuit, niveau sécurité nous sommes dans les clous et dans quelques jours tout sera propre. Il y a certes encore une odeur dans la cage d'escalier mais elle est tout à fait acceptable, personne ne vit dans les parties communes".

Clément Cachot responsable SFHE le bailleur social de l'immeuble conteste l'insalubrité Copier

Ce mercredi sept locataires ont pu regagner leur domicile, d'autres le feront d'ici ce week-end un peu à reculons mais "la rentrée scolaire approche et mon fils qui entre au lycée veut récupérer sa chambre" explique une maman. Une dizaine de locataires devront patienter plusieurs mois avant de revenir car leurs appartements ont été plus sérieusement endommagés.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier