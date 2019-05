Incendie de Cheminas : des dizaines de dons et des centaines de messages de soutien

Cheminas, France

Vous êtes très nombreux à avoir répondu à l'appel à la solidarité lancé samedi dernier par la maire de Cheminas (Ardèche). Un bar pizzeria et une maison ont été entièrement détruits dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider les propriétaires du bar pizzeria "Chez Manivelle" © Radio France - Diane Sprimont

Une cagnotte est en ligne pour aider la pizzeria "Chez Manivelle". Sa propriétaire, Sandra Maneval, est venue constater les dégâts lundi avec les assurances, elle très émue, "on est vraiment touchés par cette solidarité. La cagnotte c'est adorable mais c'est très gênant d'accepter. Même pendant l'incendie, les gens allaient nous chercher du café, nous réconfortaient, c'est énorme, sanglote Sandra. Ça nous aide beaucoup mais l'épreuve est tellement difficile... c'est toutes nos années de travail qui partent en fumée et on ne sait pas ce qu'on va devenir."

Sur leur page Facebook, des centaines de commentaires ont été publiés en soutien.

Une famille a tout perdu

Depuis l'incendie, Isabelle, son mari et sa fille logent dans un gîte à Cheminas jusqu'à mi-juin. Cette employée de Valrhona vivait dans la maison de ses parents qu'elle avait reprise depuis vingt ans. Elle a totalement brûlé. "Ça me touche beaucoup et quelque part ça me gêne de recevoir des dons mais vu le contexte je ne peux pas refuser, explique Isabelle la gorge nouée. On perd un peu la tête, on est complètement déboussolés. Je ne dors pas, mon mari c'est pareil, ce n'est pas possible d'aller au travail."

L'alarme incendie a réveillé Isabelle et sa famille, ils sont tout de suite sortis de la maison, "je regrette de ne pas avoir pris le temps de sauver notre chat. Depuis, il a disparu."

Le standard de la mairie est débordée d'appels de personnes souhaitant faire un don à la famille qui a perdu sa maison dans l'incendie. © Radio France - Diane Sprimont

La mairie débordée

Rien que lundi matin, une dizaine de personnes ont fait un don à la mairie, une quinzaine de personnes nous ont contacté à la radio. Christiane Ferlay, la maire de la commune, a reçu plusieurs centaines de messages et d'appels de soutien.

#Ardèche La maire de Cheminas lance un appel à la solidarité pour aider une famille dont la maison a été détruite dans un incendie → https://t.co/mayfpZmwsapic.twitter.com/961ZI7eXAo — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 11, 2019

Elle n'en revient pas, "c'est énorme. Des gens m'ont même appelée de loin, Largentière par exemple. Je tiens encore à remercier les habitants qui ont apporté de l'eau aux pompiers, à ceux qui ont fait des sandwichs ou des salades parce qu'on avait une cinquantaine de pompiers du matin au soir."

Pour faire un don pour Isabelle et sa famille vous pouvez contacter le standard de la mairie de Cheminas, 04.75.06.81.75.