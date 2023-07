Incendie de l'église de Descartes: des dons reçus et l'espoir d'une aide du fonds de la cathédrale Notre-Dame

Il y a 11 jours, ce dimanche 9 juillet, un incendie se déclarait en l'église Saint-Georges de Descartes , provoquant la destruction totale de son toit. Depuis, la solidarité s'organise avec la réception par la mairie de dons financiers.

A ce jour, ce sont 9 chèques environ de 50 à 200 euros que le mairie a reçu. Ces donateurs sont "des natifs de Descartes, d'amis de Descartes, des adeptes de la pensée de René Descartes. Voilà, c'est toujours rassurant, il y a plein de messages de sympathie, de soutien. On peut dire que la sécurité existe encore en France", précise Bruno Méreau, le maire de la commune.

L'édile assure également avoir eu des offres pour lancer des cagnottes. Mais il souhaite organiser tout cela, une fois que l'édifice sera mise en sécurité, à savoir la finalisation de l'échafaudage, destiné à stabiliser le pignon qui menace de s'effondrer. Mais aussi la mise en place du "parapluie", en septembre, pour protéger l'église des intempéries. Une mise en sécurité, dans un premier temps, avant un chiffrage des dégâts qui pourrait être d'environ 3 millions d'euros.

Un échafaudage à été en partie installé pour soutenir le pignon qui menace de s'effondrer. © Radio France - Virginie Vandeville

Malgré une partie pris en charge par l'assurance, Bruno Méreau s'attend à un reste à charge pour la municipalité. Des dons qui seront donc un vrai coup de pouce. Une réhabilitation qui pourrait se faire aussi, et pourquoi pas, avec le fonds mis en place pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. "J'ai cru comprendre que Notre-Dame de Paris avait bénéficié de plus de fonds que le montant des travaux nécessitait. Peut-être que nous pourrons entrevoir, d'avoir quelques subsides de cette opération là. On va essayer !", assure le maire.

La thèse de la foudre confirmée

Plus de doute, c'est bien la foudre qui est à l'origine de l'incendie de l'édifice. Une thèse confirmée par les experts, ainsi que des témoins et grâce à une caméra de vidéosurveillance d'une société située à proximité.