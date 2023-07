Incendie de l'église de Drosnay : l'opération de déblaiement a démarré

La phase de déblaiement a démarré ce jeudi, sur le site de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Drosnay, près du Lac du Der, dans la Marne. Trois semaines après l'incendie de cet édifice du 16ème siècle, classé monument historique, des équipes de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sont sur place. L'objectif est d'identifier les éléments qui peuvent être sauvés, avant qu'ils ne soient volés ou abîmés par la pluie.

Un mètre de poutres brûlées et de gravats sont à retirer, sur le site de l'église de Drosnay, trois semaines après l'incendie. - Emmanuel Le Roy

Cette opération va durer environ trois semaines. Et il faut dire qu'il y a du travail. Le site est quasiment inaccessible. Il faut retirer le mètre de poutres brûlées et de gravats, avec, comme espoir, de retrouver des objets classés. Stéphane Saindonino, archéologue à l'INRAP, explique qu'il faut "trier les différents bois pour voir s'ils sont récupérables, trier les pièces historiques, aussi bien les pièces de construction comme le fer forgé que les éléments de mobilier et de décor."

Des objets ont déjà été retrouvés, sur le site de l'église de Drosnay, par les archéologues de l'INRAP. - Emmanuel Le Roy

Directeur adjoint scientifique et technique pour la partie sud de la Champagne-Ardenne, il salue par ailleurs la réactivité des services de l'État, d'autant qu'il n'a "pas l'habitude de ce genre de situation".

Déjà des objets retrouvés dans les décombres

Ces travaux de déblaiement, débuté il y a seulement deux jours, avancent bien, selon le maire de Drosnay. "Il y a déjà des morceaux de vitrail qui ont été trouvés, des restes de statues, même si elles sont un peu calcinées", détaille Emmanuel Le Roy.

Seul le porche de l'église de Drosnay a survécu à l'incendie du 7 juillet 2023. - Emmanuel Le Roy

Ce qui n'a pas totalement brûlé va être stocké dans un espace clos. Le porche, qui a survécu, sera lui démonté et entreposé dans les locaux de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, à Châlons-en-Champagne, en attendant de pouvoir, peut-être, être réutilisé.

"Des années" d'attente avant la reconstruction de l'église

La reconstruction de l'église est très clairement envisagée. Mais elle risque d'être longue. La présidente de l'Association de sauvegarde de l'église de Drosnay table sur une dizaine d'années, une durée qui l'inquiète. "Il faut faire son deuil, redémarrer autre chose, mais c'est un peu décourageant, surtout quand on a un certain âge, de se demander si on aura le temps de revoir une église un jour", confie Anne-Marie Vermeulen.

A Drosnay, l'opération de déblaiement après l'incendie de l'église devrait durer trois semaines. - Emmanuel Le Roy

Aux côtés du maire de Drosnay, elle a par ailleurs tenue une réunion publique, ce jeudi soir. Une cinquantaine de personnes y ont participé, ce qui lui fait chaud au cœur.

Le montant des travaux n'est pas encore connu, mais il s'annonce élevé. Une cagnotte en ligne a été lancée. Près de 2 800 euros ont pour le moment été collectés. Par ailleurs, la cause de cet incendie n'est, à ce jour, pas connue. L'enquête est toujours en cours.