Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : les Quimpérois très émus au pied de la cathédrale Saint-Corentin

Quimper, France

Forte émotion ce lundi 15 avril, sur la très calme place Saint-Corentin, devant la cathédrale, à moitié cachée dans la brume et la nuit, sous une légère pluie. Il est difficile pour les passants d'imaginer qu'au même instant exactement, la cathédrale Notre-Dame à Paris est en feu. Certains sont venus exprès, c'est le cas de Françoise extrêmement émue :

ECOUTEZ : Françoise, Quimpéroise extrêmement émue Copier

Françoise a appris la nouvelle au téléphone avec sa mère. "Avant d'aller me coucher, je me suis dit que j'allais faire un petit tour à la cathédrale. Celle de Quimper, je me suis dit que ça m'étonnerait qu'elle brûle avec le brouillard. Et puis _je voyais les flèches de mon balcon_, je voyais qu'elle n'était pas en feu." La Quimpéroise espère que les pratiquants et non-pratiquants feront preuve de générosité et de solidarité pour la reconstruction de Notre-Dame.

Les habitués de la place Saint-Corentin

Yves passe devant la cathédrale, comme tous les soirs. Mais cette fois, sa promenade quotidienne a un goût amer :

ECOUTEZ : Yves ne peut pas s'empêcher de penser à Notre-Dame en regardant Saint-Corentin Copier

Arthur travaille au Café du Finistère, sur la place, juste en face de la Cathédrale Saint-Corentin. Ce sont ses clients qui lui ont appris la nouvelle :