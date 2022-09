Incendie de la Teste : l'Etat réaffirme sa volonté de reconstruire les campings pour l'été prochain

Les patrons des 5 campings détruits de la Dune du Pilat ont été reçus à l'Elysée ce mardi par un conseiller du président. L'Etat s'engage à les aider mais il va aussi fixer un cadre strict en matière de sécurité et de normes environnementales.

Objectif fixé : la réouverture des campings d'ici 9 mois

Il va falloir aller vite mais l'Etat promet de faire avancer les dossiers. L'indemnisation des assurances déjà pour permettre aux établissements de racheter des mobil-homes et de reconstruire rapidement leurs installations (accueils, restaurants, sanitaires ...).

Il faut 9 mois pour faire un bébé, on a besoin de 7 mois pour reconstruire le nôtre ! - Franck Couderc, patron des Flots Bleus

Toutes les autorisations seront facilitées. Depuis des années les campings étaient en conflit avec le gestionnaire de la Dune du Pilat. Le Conservatoire du littoral faisait valoir que certaines installations n'étaient pas conformes au cahier des charges d'un site naturel classé. Cette fois-ci c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Le nombre de mobil-homes sera limité et ils devront mieux s'intégrer au paysage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les campings devront aussi faire un effort en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Certains prévoient déjà d'installer des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau pour être plus écolo. "Pour un arbre brûlé on en replantera trois" promet Franck Couderc, impatient de pouvoir lancer les travaux.