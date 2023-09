Incendie de Lubrizol : il y a eu "contamination" mais pas "pollution" de l'environnement selon les chercheurs

C'était il y a quatre ans, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019. Plus de 9.000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé.** Pour étudier cet incendie et ses conséquences, l'université Rouen Normandie a développé le projet COP HERL qui réunit plus de 100 chercheurs, des chimistes, des spécialistes de la santé, de la combustion, des environnements naturels, et des comportements humains. Ce projet a permis d'identifier des molécules, des produits chimiques issus de l'incendie. Une cinquantaine de prélèvements ont été réalisés tous les mois autour de Rouen, dans la Seine, des lacs, des étangs, dans les rivières, mais aussi dans les eaux souterraines et dans les sols.

Les contaminations de l'environnement avant et après Lubrizol

Les chercheurs ont réussi à dater ces prélèvements et donc avoir une photographie de l'environnement avant et après Lubrizol. Leur conclusion est claire, oui, il y a eu contamination de l'environnement, mais pas de pollution au dessus des seuils autorisés. "Pour un certain nombre de ces molécules, l'incendie des usines Lubrizol et Normandie logistique a engendré une augmentation parfois assez importante des concentrations qu'on pouvait retrouver dans les différentes matrices environnementales, que ce soit l'air, l'eau de surface, l'eau souterraine, les matières en suspension, les sédiments, les sols. Mais aucune pollution n'a été mis en évidence à l'heure actuelle. Pollution, il faut entendre une concentration qui dépasse un seuil fixé par le législateur. Donc aucune molécule n'a dépassé ce seuil", explique Mathieu Fournier, enseignant chercheur à l'université de Rouen et directeur du département géosciences et environnement.

Mais quatre ans après, on retrouve encore des traces de l'incendie dans l'environnement, dans les eaux souterraines et dans les sols*. "On va avoir des molécules qui ont complètement disparu. Et puis on a des molécules qui ont imprégné l'environnement mais qui diminuent relativement de manière conséquente. Et puis on a une troisième série de molécules pour lesquelles on observe des concentrations qui évoluent à la faveur des épisodes pluvieux essentiellement".*

L'incendie de l'usine Lubrizol recréé en laboratoire

Les chercheurs ont également essayé de reproduire l'incendie de l'usine Lubrizol en laboratoire, même si Lubrizol n'a pas souahité donner des échantillons des produits qui ont brûlé. Les chercheurs, en partenariat avec les équipes du CHU de Rouen, ont tenté de s'en approcher explique Matthieu Fournier : "On a fait des tests sur des mélanges approchant. Ces molécules issues de la combustion des huiles minérales additivées, ont été testées sur des modèles de cellules pulmonaires humaines, et ont montré une certaine toxicité. Mais quand on compare cette toxicité à la toxicité qu'on peut avoir quand brûle des particules de diesel, on trouve une toxicité moindre. A aucun moment les teneurs rencontrées ne sont à même de déclencher à elles seules un risque pulmonaire". C'est-à-dire que si des riverains développent des maladies des poumons, ils ne pourront pas s'appuyer sur cette étude pour prouver un lien avec l'incendie de l'usine Lubrizol.

La réaction des habitants face à un incendie majeur

Quatre ans après, les habitants savent-ils comment réagir en cas d'incendie majeur ? Delphine Grancher est géographe, ingénieur de recherche au CNRS. Dans le cadre du projet COP HERL, elle a comparé les réactions des populations lors de l'incendie de Lubrizol et lors de l'incendie de Bolloré Logistics à Grand Couronne en janvier dernier. Le nouveau système FR-Alert, un système d'alerte à la population par SMS via les téléphones portables présents dans une zone donnée, n'avait pas été utilisé. Résultat, comme pour Lubrizol, de nombreuses rumeurs farfelues ont circulé sur les réseaux sociaux.

Quatre ans après, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Associations de riverains et syndicats appellent à un rassemblement ce mardi soir à 18h au Palais de Justice de Rouen.