Incendie de Lubrizol : le projet Cop Herl dévoile ses premiers résultats

Depuis novembre 2020, 19 laboratoires et plus de 100 personnels scientifiques et techniques travaillent sur les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. C'est le projet "Cop Herl". Les premières conclusions ont été rendues publiques ce lundi.

Plus de 100 chercheurs planchent actuellement sur les conséquences de l'incendie de Lubrizol, en septembre 2019 à Rouen. C'est le projet Cop Herl, débuté en novembre 2020 et qui se terminera en décembre 2023. Les premières conclusions ont été rendues publiques en début de semaine. Pour en parler, le coordinateur du projet, maître de conférence à l'Université de Rouen, Matthieu Fournier était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi.

En quoi ce projet "Cop Herl" est différent des autres enquêtes et analyses menées depuis l'incendie de Lubrizol ?

Il s'inscrit dans une temporalité différente et dans des objectifs différents, par rapport aux études qui ont été menées. C'est le temps plus long de la recherche, de la science, qui a ses propres questions. Et qui a des réponses à apporter par rapport à cet incendie. On a une stratégie différente et des méthodologies différentes.

Une fois ce projet terminé, à quoi va-t-il servir ?

Il va apporter des éléments de réponses à la population, aux agences d'Etat, de l'agglomération. L'objectif, c'est de voir comment la population a réagi, comment elle s'est adaptée, pour essayer de mettre en place un retour d'expérience et de faire émerger une culture du risque. Parce que c'est assez important de voir qu'on est dans une région qui a la plus forte concentration d'usines "Seveso seuil haut", et qui, paradoxalement possède une culture du risque très faible, une impréparation par rapport à ces incidents qui peuvent survenir à nouveau.

L'une des premières conclusions que vous tirez, c'est que l'incendie, au-delà des conséquences sanitaires éventuelles, a eu des conséquences sociologiques ici à Rouen.

Alors oui, les enquêtes montrent qu'à partir de deux public cible, notamment des jeunes, notamment des personnes en responsabilité éducative, les directeurs d'établissement, les CPE, mais également des personnes en situation de décision, notamment les médecins ; ils ont été marqués par cet incendie. Et un des premiers éléments qui est frappant, c'est l'hyper amnésie des publics ciblés. L'hyper amnésie, c'est le fait de se souvenir des moindres détails d'une journée et qui vous signifient que vous êtes en situation de traumatisme.

Vous avez également fait un focus en psychologie sur les jeunes de l'agglomération rouennaise, qu'avez-vous remarqué ?

Ces jeunes, effectivement, présentent également des caractères d'hypermnésie, donc une capacité à détailler les moindres faits et gestes de leur journée. Et les enquêtes ont montré que, après la peur et la sidération qu'ils ont eu lieu au moment de l'incendie, ces sentiments ont laissé place à des sentiments de colère et d'abandon vis-à-vis des différents publics et acteurs en décision. Et ça après, pour gérer des sociétés, pour gérer une population, eh bien c'est des facteurs qui portent, qui sont marqueurs pour la suite.

Le but du projet Cop Herl, c'est aussi de voir si, lors de l'incendie, des molécules nouvelles se sont créées, notamment en raison des produits chimiques sur le site. Quels sont les premiers résultats ?

Les premiers résultats ont permis d'identifier des molécules "marqueurs", c'est-à-dire des molécules qui peuvent potentiellement être attribuées à l'incendie. Il faut savoir que l'agglomération rouennaise a une activité industrielle historique avec un bruit de fond urbain qui est important, dans lequel on retrouve des molécules. Et donc la première nécessité du projet, c'est de ne pas confondre les molécules qui sont présentes, on va dire au quotidien dans l'agglomération de celles qui auraient pu naître de l'incendie. Donc on a un certain nombre de molécules "marqueurs" que l'on peut identifier comme issues de l'incendie et qu'on va ensuite suivre dans l'environnement.