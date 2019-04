VIDÉO - A Lunéville, l'incendie de Notre-Dame ravive le souvenir du château en flammes

Lunéville, France

Le 2 janvier 2003, le château de Lunéville était en partie embrasé. Des images spectaculaires gravées dans les mémoires de beaucoup de Lorrains, qui résonnent avec celles de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce 15 avril.

Un court-circuit dans la chapelle était à l’origine du sinistre à Lunéville. Le feu ravageant l’aile sud détruit notamment la chapelle, les appartements princiers, les trésors du musée, et plus de 8 000 volumes de la bibliothèque militaire.

16 ans plus tard, le "petit Versailles Lorrain" n'a pas fini d'être totalement restauré, mais a au moins retrouvé sa chapelle et ses aspects extérieurs.

Un souvenir brûlant pour les habitants

"Avec les premières images à la télé de Notre-Dame, j'ai cru revoir ce que j'avais vécu il y a 16 ans." témoigne Christiane Jaquemin. Aujourd'hui retraitée, elle était agent du patrimoine au musée du château lors de l'incendie.

Pour Lunéville, la solidarité européenne s'est rapidement mise en place. Grâce à l'association "Lunéville Château des Lumières" crée au lendemain du sinistre, des dons sont encore reversés aujourd'hui à la fondation du patrimoine. Environ 1 200 000 € ont été collectés au total pendant toutes ces années.

Un écho forcément à la mobilisation actuelle pour la cathédrale Notre-Dame : "Nous avons des racines et elles font notre identité et notre devenir. La beauté du patrimoine et la bonté des gens n'ont pas de frontières" s'émeut Marc Dubois, président de l'association.

Le département de Meurthe-et-Moselle se mobilise

Comme beaucoup de collectivités, le département de Meurthe et Moselle annonce vouloir débloquer une aide pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’assemblée départementale délibérera en juin en faveur d’une aide exceptionnelle, dont le montant n'est pas connu pour l'instant, allouée à la reconstruction de l’édifice. En attendant au château de Lunéville, les projets continuent. Prochaine étape, la restauration de l'escalier Nord.