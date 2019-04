Incendie de Notre-Dame de Paris : Guédelon met son savoir-faire à disposition pour la reconstruction

La construction du château de Guédelon a débuté en 1997 à Treigny . On utilise exclusivement les techniques et les matériaux du XIIIiéme siècle.

Treigny, France

Toute l’équipe de Guédelon est particulièrement consternée après l’incendie de Notre-Dame de Paris. Florian Renucci, le maître d’œuvre du chantier médiéval qui depuis plus de 20 ans construit à Treigny un château en utilisant exclusivement les techniques et les matériaux du XIIIiéme siècle, a eu la chance de visiter les combles de la célèbre cathédrale. « Ce qui était magnifique et impressionnant, c’était sur les parties anciennes, non seulement les traces de marquages » explique Florian Renucci, « mais aussi chaque coup d’outil au niveau des poutres, encore visible, 8 siècles après sur ces charpentes façonnées à la main. Leur destruction est une perte inestimable."

A Guédelon, une cinquantaine de personnes construisent un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. © Maxppp - Philippe Cherel

Il faut donner du sens à cette reconstruction

Devant un tel désastre, les fortunes françaises ont fait plus de 700 millions d’euros de dons. « La reconstruction de la cathédrale ne sera pas un problème de moyens », ajoute encore Florian Renucci, « la question est de savoir ce qu’on fera de cet argent. Est-ce qu’avec cette reconstruction on veut donner du sens et aller au plus près d’un chantier médiéval qui était un lieu de formation et d’apprentissage ?», s’interroge t-il.

A Guédelon, on est à disposition pour tous les projets de reconstruction

A Guédelon, on aimerait que l’on se serve de ce futur chantier pour qu’on transmette un savoir-faire artisanal et pour créer des vocations. Mais on sait que la philosophie du chantier dépendra aussi des choix de construction qui seront fait. Reconstruira-t-on au plus proche de ce qui existait avec le bois comme matière première ? Ou choisira-t-on d’utiliser des méthodes plus modernes comme ce fût le cas pour la cathédrale de Reims où l’on a employé le béton armé (dans les années 1920/1930) ?

© Maxppp - Pascal Deloche

En tout cas, « à Guédelon, on est à disposition de tous les projets possibles, pour entretenir un savoir-faire entièrement à la main» conclue Florian Renucci.