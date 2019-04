Incendie de Notre-Dame de Paris : l'émotion des évêques de Drôme et d'Ardèche

Le feu qui s'est déclenché lundi à Notre-Dame de Paris est complètement maîtrisé et partiellement éteint ce mardi matin. La question est de savoir comment la structure va résister. Une émotion et une stupéfaction pour les évêques de Viviers et de Valence.

Drôme, France

"Notre-Dame brûle, la France pleure et le monde s'en émeut". L'évêque de Valence, Monseigneur Michel, résume ainsi ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche le choc provoqué par l'incendie de l'édifice. C'est "plus qu'un édifice religieux", complète Monseigneur Balsa l'évêque de Viviers, "cette cathédrale a traversé les siècles, c'est un patrimoine de l'humanité et l'identité de la France". C'est un moment "difficile pour les catholiques en ce début de semaine pascale. Mais c'est beau aussi de voir l'élan populaire et international", veut retenir Monseigneur Michel.

A Viviers où se déroule ce mardi matin la messe chrismale, les intentions de prière des catholiques seront évidemment tournées vers Paris.

Elle était comme un coeur qui battait

L'émotion est partagée par tous en Drôme et en Ardèche. Ainsi Marie-Arlette de Buis-les-Baronnies le disait ce mardi matin à la radio "j'ai eu du mal à dormir. C'était très choquant de voir tomber la flèche de la cathédrale". Micheline de Bourg-lès-Valence qui a visité Notre-Dame de Paris comme le font 12 millions de personnes chaque année ajoute : "c'est une grande souffrance. Elle était comme un coeur qui battait, c'était vibrant".

La Fondation du patrimoine va lancer à midi une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame.