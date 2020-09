Incendie de Notre-Dame de Paris : la Cour des comptes demande plus de transparence sur l'utilisation des dons

Que financent les dons qui ont été versés après l'incendie de Notre Dame de Paris ? La Cour des comptes dévoile ce mercredi matin un rapport sur l'incendie de la cathédrale. Selon elle, une petite partie de ces dons sert à financer l'établissement public qui pilote le dossier. Pour Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, ce n'est pas acceptable. Pour lui, c'est l'Etat qui devrait assurer ce financement.

Une plus grande transparence est nécessaire

Pierre Moscovici, invité de France Inter ce mercredi, estime que les donateurs "ont le droit de savoir à quoi leur argent ou leurs promesses servent où vont servir".

La Cour des comptes révèle qu'une partie des 825 millions d'euros de dons, venant de plus de 300 000 donateurs, en France et à l'étranger, ne vont pas directement "à la restauration ou à la reconstruction de la cathédrale." La somme incriminée serait d'environ 5 millions d'euros.

"Les donateurs, je pense, envisagent ces dons uniquement pour la restauration ou la reconstruction de la cathédrale, non pas pour la sécurisation des abords, non pas pour la communication" indique Pierre Moscovici qui souhaite que les choses soient plus claires.

La Cour des comptes aurait aussi aimé qu'il y ait aussi une enquête administrative

Dans son rapport, la Cour des comptes déplore l'absence d'une enquête administrative, après l'incendie, en parallèle de l'enquête judiciaire.

"Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu, je pense, une réaction à la hauteur pour tirer les leçons de ce qui s'est passé, pour démêler l'écheveau des processus administratifs et financiers, pour voir s'il y a eu des dépenses de sécurité suffisantes, et notre idée c'est plutôt que non, pour la cathédrale et ce que nous disons c'est attention, il faut éviter que ce type de choses se répète, donc il faut absolument maintenant lancer cette enquête", conclut Pierre Moscovici .