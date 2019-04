Incendie de Notre-Dame-de-Paris : la famille Pinault débloque 100 millions d'euros

Ce lundi 15 avril, un important incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 400 pompiers se sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Le feu a pris dans les combles de la cathédrale et la flèche s’est effondrée. Les deux tiers de la toiture ont brûlés mais la structure de l'édifice est sauvée. "Cette cathédrale, nous la rebâtirons," a assuré Emmanuel Macron dans la soirée. Le Président a également annoncé le lancement d'une campagne de souscription.

"Cette tragédie frappe tous les Français et bien au delà" - François-Henri Pinault

Par l'intermédiaire d'un communiqué transmis à l'Agence-France-Presse, François-Henri Pinault, le propriétaire du Stade Rennais et président de la société d'investissement de la famille Pinault, Artémis, a fait savoir qu'il allait débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction de la cathédrale. "Cette tragédie frappe tous les Français et bien au delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", écrit le président de la holding familiale et du groupe de luxe Kering.

"Mon père (François Pinault, NDLR) et moi même avons décidé de débloquer dès à présent sur les fonds d'Artemis une somme de 100 millions d'euros pour participer à l'effort qui sera nécessaire à la reconstruction complète de Notre Dame", conclut-il. Artemis est le bras armé de l'empire fondé par François Pinault, aujourd'hui âgé de 82 ans et troisième fortune de France. La société, fondée en 1992, est dirigée par François-Henri Pinault depuis 2003.