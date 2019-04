Incendie de Notre-Dame de Paris : la Ville et la Région débloquent de l'argent pour la reconstruction de la cathédrale

Paris, France

L'incendie de Notre-Dame de Paris, lundi soir a provoqué une énorme vague d'émotion dans le monde entier. L'effondrement de la flèche de la cathédrale, l'incendie du toit, les dégâts à l'intérieur ont bouleversé tous ceux qui ont vu les images de cette catastrophe.

Il va falloir beaucoup d'argent pour remettre ce joyau du patrimoine français en état.

Une collecte nationale a été lancée ce mardi midi par la Fondation du patrimoine pour la remise en état de l'édifice gothique.

La Région verse 10 millions d'euros

Ce mardi matin, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé que 10 millions d'euros allaient être débloqués dans quelques jours pour les travaux de reconstruction de la cathédrale. C'est une aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux, a précisé la présidente qui affirme avoir une passion pour Notre-Dame "qui incarne pour nous tous l'immense beauté de Paris et le génie français".

Valérie Pécresse estime que "cette reconstruction va coûter très cher, va mobiliser tout un pays, les meilleurs architectes, les meilleurs artisans de France, peut-être du monde".

La ville de Paris verse 50 millions d'euros

Dans la matinée la mairie de Paris a aussi indiqué qu'elle débloquait de l'argent pour Notre-Dame. L'enveloppe se monte cette fois à 50 millions d'euros. La maire socialiste, Anne Hidalgo, avait auparavant annoncé son souhait d'organiser "une grande conférence internationale des donateurs avec des mécènes du monde entier afin de lever les fonds nécessaires à la restauration".

Mobilisation pour des travaux à Notre-Dame dévastée par un incendie. © Maxppp - IAN LANGSDON

Des mécènes se mobilisent

La famille de l'homme d'affaires Bernard Arnault et sa société LVMH ont annoncé mardi le déblocage de 200 millions d’euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. "La famille Arnault et le Groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s’associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", indique le groupe

Auparavant, l'industriel François Pinault et son fils François-Henri avaient annoncé offrir 100 millions d'euros via leur holding Artémis. Une collecte nationale est lancée à partir de mardi midi par la Fondation du patrimoine pour la remise en état de l'édifice gothique immortalisé par Victor Hugo

Le BTP sollicité par Vinci

Vinci lance ce mardi un appel à une union du secteur français du BTP pour un mécénat de compétence pour reconstruire Notre-Dame. "Cette opération de mécénat de compétence, menée par une profession tout entière, pourrait s'organiser sous l'égide de la Fondation du patrimoine et permettrait d'engager la reconstruction dans les plus brefs délais, afin que Paris retrouve sa cathédrale", a indiqué Vinci. Il prévoit d'apporter une partie du financement du futur chantier dans le cadre de la souscription nationale prévue et proposera à ses salariés de s'associer au projet. Vinci indique aussi qu'il est prêt à participer lui-même aux travaux de reconstruction.

Des propositions d'aides tous azimuts

Les experts de l'Unesco vont aider les autorités françaises à évaluer les dégâts sur la cathédrale indique Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Elle a proposé "une expertise à très court terme sur l'évaluation de la structure, des matériaux". Les experts de l'UNESCO pourront aussi aider à mettre en œuvre "les mesures qu'il faut prendre dans les 72 heures après de tels sinistres".