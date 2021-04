Incendie de Notre-Dame de Paris : les combles du château d'Azay-le-Rideau sous haute surveillance

Le château d'Azay-le-Rideau mesure 40 mètres de hauteur, dont 20 mètres occupés par une forêt de poutres en bois assemblées entre 1520 et 1540. Ces combles de 500 mètres carrés, dont 300 mètres carrés ouverts au public, ont une forme de coque de bateau retournée. De gros travaux ont eu lieu dans les combles en 2011, suivi par un chantier encore plus important, entre 2015 et 2017, pour rénover l'ensemble de la toiture.

L'air des combles est analysé en permanence pour contrer le risque d'incendie

Ce secteur dans lequel tout début d'incendie pourrait être dévastateur est protégé par un dispositif très élaboré, comme l'explique Sonia Messmer, la référente travaux et sécurité : "nous avons mis en place dans les combles un système de détection par aspiration. En fait, la totalité de l'air compris dans cet espace est analysé en permanence, 24 heures sur 24. En cas de détection de fumée, une alarme sonnerait immédiatement dans notre poste de sécurité".

Les deux câbles noirs parallèles au plafond contiennent des capteurs qui analysent en permanence l'air des combles. Une alarme se déclencherait immédiatement en cas de feu ou de fumée © Radio France - Boris Compain

Dans chacune des autres pièces, des détecteurs de fumée plus classiques sont dissimulés parmi les poutres ou les moulures des plafonds : "On ne les voit pas toujours, mais ils sont bien présents" affirme Sonia Messmer. "On essaye malgré tout de les cacher parce que ça gâche un peu le charme de la pièce". Chaque pièce abrite aussi un extincteur et une alarme manuelle que les visiteurs peuvent actionner si besoin.

En cas d'incendie, le personnel doit être capable de faire sortir 300 visiteurs du château en cinq minutes

La sécurité incendie passe également par des exercices d'évacuation, deux fois par an : "La fréquentation maximale autorisée dans le château d'Azay-le-Rideau est de 301 personnes. Il faut qu'on soit capable de les évacuer en cinq minutes maximum et il y a des contraintes à gérer. Par exemple, les escaliers dans les tourelles sont étroits avec des marches irrégulières usées par le passage au fil des siècles".

Deux exercices incendie ont lieu chaque année, pour être capable d'évacuer en moins de cinq minutes trois cents touristes © Radio France - Boris Compain

Enfin, le système électrique est entièrement vérifié, une fois par an, pour éviter tout risque d'incendie lié à un court-circuit.