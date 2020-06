Incendie de Notre-Dame de Paris : "un cauchemar" que l'entrepreneur lorrain Julien Le Bras veut oublier

Ses entreprises ont été montrées du doigt après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le Lorrain Julien Le Bras revient pour nous sur cette période troublée. Et il l'assure : la page est tournée. Ses ouvriers travaillent actuellement au démontage de l'échafaudage de la flèche de la cathédrale.

Ce 15 avril 2019, il ne l'oubliera jamais. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris signe le début de plusieurs semaines de cauchemar pour le Lorrain Julien Le Bras. Ses entreprises - Le Bras frères et Europe Échafaudage - sont montrées du doigt. Aujourd'hui blanchi, l’entrepreneur du Pays haut est engagé dans un gros chantier : le démontage de l'échafaudage fondu de la flèche.

Un mikado de métal fondu

Un chantier qui devrait durer jusqu'à la fin de l'été. Il faut enlever les centaines de barres de métal enchevêtrées qui ont résisté à l'incendie. L'entreprise de Jarny est en charge du chantier. C'est elle qui avait monté cet échafaudage en 2018 pour les travaux de rénovation de la flèche de Notre-Dame. Une centaine des salariés lorrains sont mobilisés au sol et dans les nacelles. Une "grosse pression" pour les équipes reconnait Julien Le Bras mais ses ouvriers sont habitués à travailler dans l'urgence. "Nous avons été mobilisés dès les premières heures après l'incendie pour conforter le pignon nord. On a travaillé en trois-huit (NDLR : roulement de huit heures consécutives de trois équipes sur un même poste) pour boucler ça en 48 heures", se souvient le PDG de Le Bras Frères.

Pour ce nouveau chantier post-incendie, s'ajoute une contrainte : un protocole très strict lié à la présence de poussières de plomb. "Cela nous a fait perdre pas mal de temps au début du chantier, mais on s'est adaptés à ce protocole", explique Julien Le Bras.

Nos salariés se sentent incarnés d'une mission

L'entrepreneur meurthe-et-mosellan garde malgré tout un souvenir amer du mois d'avril 2019. "Deux heures après l'incendie, alors que l'enquête n'a pas commencé, on dit déjà que c'est Le Bras Frères qui est responsable de l'incendie", déplore t-il. Mais aujourd'hui la page semble tournée : "On a su se concentrer, mettre ça de côté et aujourd'hui les salariés se sentent incarnés d'une mission, ils veulent se montrer dignes de la confiance qui leur est accordée."

Julien Le Bras qui est optimiste sur les délais imposés par le Président de la République : "le chantier de Notre-Dame de Paris prendra fin en 2024", promet-il.