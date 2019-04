Incendie de Notre-Dame : des résidus de plomb autour de la cathédrale

Notre Dame, Paris, France

Des bâtiments et des zones situés aux abords de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont été exposés à des résidus de combustion provenant de l'incendie de l'édifice survenu le 15 avril dernier. Selon la préfecture de police de Paris, "les valeurs enregistrées mettent en évidence la présence de plomb dans certaines zones, très localisées, notamment dans des locaux qui ont pu être laissés ouverts au moment de l’incendie et où se sont déposées des poussières".

Zones interdites au public

"Les zones présentant une présence de retombée de plomb sont d’ores et déjà interdites au public", précise la préfecture de police. Parmi ces endroits, les jardins situés aux abords de la cathédrale ne pourront être rouverts que lorsque ces teneurs en plomb seront redevenues normales. Concernant les riverains, la préfecture de police leur conseille "de procéder au ménage de leur habitation ou local et de leurs meubles et objets, à l’aide de lingettes humides pour éliminer tout empoussièrement". Par ailleurs, les autorités précisent qu'aucun cas d'intoxication n'a été signalé à ce jour.