VIDÉOS - Incendie de Notre-Dame : Emmanuel Macron et Paris rendent hommage aux "sauveurs" de la cathédrale

Reçus à l'Elysée puis honorés par la foule à l'hôtel de Ville de Paris. Deux cérémonies étaient organisées ce jeudi à Paris pour rendre hommage"celles et ceux qui ont contribué à sauver" Notre-Dame, trois jours après l'incendie qui a ravagé en partie l'édifice.

À la mi-journée, 250 pompiers de Paris ainsi que des pompiers franciliens, des policiers, des membres de la Croix Rouge et de la Protection civile ont été réunis dans la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron a salué le courage de ces personnels, "exemplaires" sous le regard du "monde tout entier". "Merci à vous qui avez pris tous les risques (...) Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires", a déclaré le chef de l'Etat. "Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être", a-t-il ajouté, en annonçant qu'ils recevraient une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement "en mémoire de cette nuit". Au total, 600 pompiers ont été mobilisés pendant une quinzaine d'heures lundi soir.

Dans l'après-midi, des Parisiennes et des Parisiens se sont rassemblés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à quelques centaines de mètres de la cathédrale, pour applaudir à leur tour l'ensemble des secours. "Vous avez sauvé une part de nous-mêmes", a déclaré Anne Hidalgo, la maire de Paris, avant d'annoncer qu'elle allait proposer que les pompiers de Paris soient faits Citoyens d'Honneur de la Ville "pour honorer cet acte de bravoure", mais aussi "leur engagement au quotidien."

"Je proposerai au prochain conseil de Paris que vous soit accordée la Citoyenneté d'Honneur de la ville de Paris pour honorer cet acte de bravoure mais aussi votre engagement au quotidien", déclare Anne Hidalgo



L'enquête se poursuit, la piste accidentelle toujours privilégiée

Une soixantaine de pompiers surveillent toujours l'édifice pour éviter toute reprise de feu. Des poutres ont été acheminées pour aider à consolider certains points, pendant que les experts évaluent les besoins pour sécuriser totalement avant de reconstruire.

"La piste accidentelle est toujours privilégiée", a précisé le parquet alors qu'une trentaine d'ouvriers et d'employés chargés de la sécurité de l'édifice ont déjà été entendus. Des salariés des cinq entreprises concernées par la restauration de Notre-Dame devaient être à nouveau interrogés ce jeudi.