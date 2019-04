VIDÉO - Incendie de Notre-Dame : "la cathédrale est toujours vivante," assure Monseigneur d'Ornellas

Le feu qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril est maîtrisé et partiellement éteint ce mardi matin. Les deux grandes tours de l'édifice ont pu être sauvées, tout comme la structure de la cathédrale. De nombreux témoignages affluent du monde entier pour rendre hommage à cette "Grande Dame". Monseigneur d'Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo a exprimé dès lundi soir sa tristesse. Il était ce mardi matin l'invité de France Bleu Armorique.

"La cathédrale s'impose sur son île à Paris et au monde entier," - Mgr d'Ornellas

"J'ai été bouleversé. J'ai célébré la messe dans cette cathédrale où j'ai été ordonné évêque en 1997. Ce qui m'a le plus ému c'est de voir la flèche tomber. Ce matin je suis impressionné de voir que les tours sont toujours là. La cathédrale est toujours là, toujours vivante. Elle s'impose sur son île à Paris et au monde entier," a confié l'archevêque.

Monseigneur d'Ornellas a travaillé plusieurs années à Paris et dans la cathédrale. "J'ai vécu des rencontres bouleversantes et des concerts extraordinaires. Elle ne peut pas s'effacer de mon cœur ni du cœur de millions de personnes." L'archevêque a aussi eu la chance de pénétrer dans ce qu'on appelait jusqu'à hier soir encore "la forêt", la charpente de Notre-Dame partie en fumée. "On avait l'impression de voir des arbres d'une dimension gigantesque. C'était très impressionnant et émouvant de cheminer dans cette forêt et de se dire qu'il y avait des arbres coupés au 12e siècle."

"Cette cathédrale ne peut pas s'effacer" - Mgr d'Ornellas

Alors que la fondation du patrimoine lance un appel à souscription, Emmanuel Macron a annoncé dès lundi soir qu'il fallait rebâtir Notre-Dame. "Quand le Président a fait cette annonce j'ai imaginé qu'il obéissait à ce que pensent des millions de personnes dans le monde. Cette cathédrale ne peut pas s'effacer. Il faut reconstruire à l'identique si possible avec les moyens modernes. Nos compagnons sont d'une qualité exceptionnelle. n st capable de refaire aussi bien que nos anciens du Moyen Age. Je parie que beaucoup de dons seront petits mais très nombreux. Il va y avoir des actes d'amour."

S'associer à la tristesse des Parisiens

L'incendie de Notre-Dame de Paris intervient au début de la semaine sainte. "Il y a une tristesse très profonde chez les catholiques de Paris qui ne pourront pas célébrer Pâques dans leur cathédrale. J'invite les catholiques d'Ille-et-Vilaine à s'y associer et à être dans l'espérance aussi," a conclu l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo.