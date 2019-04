Incendie de Notre-Dame : le ministre de la culture veut actualiser les audits de sécurité-incendie dans les cathédrales

Franck Riester, le ministre de la culture, dans un entretien au Figaro, est revenu ce samedi sur l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, et a notamment annoncé son projet d'actualiser les audits de sécurité-incendie dans les cathédrales françaises.

France

À la suite de l'incendie à Notre-Dame de Paris, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé samedi son projet d'actualiser les audits de sécurité-incendie dans les nombreuses cathédrales de France, propriétés de l'Etat. Dans le Figaro, le ministre de la culture réfute "le lien que certains font entre un supposé sous-investissement de l'Etat et le déclenchement de l'incendie". "Nous disposons d'un état des lieux précis des dispositifs et procédures de sécurité des cathédrales et grands monuments sous responsabilité du ministère de la Culture", souligne-t-il.

"J'ai demandé", ajoute-t-il, "une actualisation de tous les audits de sécurité-incendie et un plan de sauvegarde des biens culturels, qui tiendra compte des conclusions de l'enquête". Franck Riester précise qu'on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie qui a frappé la cathédrale de Notre-Dame ce lundi.

"Vitesse ne veut pas dire précipitation"

Interrogé sur la rénovation de l'édifice en cinq ans souhaitée par Emmanuel Macron, le ministre répond que "ce délai est jugé réalisable par les experts". Mais il tempère : "bien évidemment vitesse ne veut pas dire précipitation". Franck Riester prône "une restauration de qualité, à la hauteur du caractère exceptionnel de Notre-Dame de Paris". "Rien n'empêche un geste architectural sur un monument historique classé, ni l'apport d'une touche nouvelle (....) Mais à une condition, que cette création soit à la hauteur de la splendeur et de la symbolique de Notre-Dame de Paris."

Ce mercredi, Edouard Philippe lançait un concours d'architecture pour remplacer la flèche de la cathédrale, en précisant que l'Etat devrait choisir entre trois options : une flèche à l'identique de celle conçue par Viollet-le-Duc, une nouvelle flèche ou pas de flèche du tout. Le président Emmanuel Macron a, lui, parlé d'un "geste architectural contemporain". Ce samedi, sur franceinfo, Stéphane Bern, chargé d'une mission sur le patrimoine, se disait lui favorable à une reconstruction à l'identique.