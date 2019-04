Incendie de Notre-Dame : les catholiques ardéchois bouleversés mais très touchés par l'élan de solidarité nationale

Viviers, France

"Quand une église souffre à un endroit, en ce moment à Paris, ce sont toutes les églises de France qui sont solidaires et concernées." Dans la cathédrale de Viviers, devant près de 200 fidèles, l’évêque d'Ardèche Monseigneur Balsa a débuté la messe chrismale de ce mardi matin en revenant sur l'incendie de Notre-Dame de Paris.

Tout le pays est blessé" - Monseigneur Balsa, évêque d'Ardèche.

"J'étais bouleversé hier soir", confie l'évèque. "On est en pleine Semaine sainte, tous les prêtres s’apprêtaient à la faire la fête et c'est un drame qui leur arrive. Tout le pays est vraiment blessé."

#Ardèche Ambiance particulière à la cathédrale de Viviers pour la messe chrismale après l’incendie à #NotreDameDeParis. Près de 200 fidèles assistent à la messe. pic.twitter.com/xH2YJD5mNZ — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) April 16, 2019

Reconstruire et aller de l'avant

Forcément, beaucoup de fidèles étaient devant la télévision ce lundi soir. "Je suis restée éveillée jusqu'à une heure du matin", confie Marie-Gisèle, une habitante de Teil. "Mais je suis touché par tous ces messages de soutien et cet élan de solidarité. On a vu des gens chanter et prier, ça n'arrive pas souvent. Et puis le président a aussi bien fait de faire passer Notre-Dame en priorité." Emmanuel Macron a en effet annulé lundi soir son discours sur les premières mesures en faveur du pouvoir d'achat à la suite du grand débat.

. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La plupart des catholiques croisés à la sortie de la messe sont optimistes. Oui Notre-Dame a brûlé, mais elle sera reconstruite. "Ce ne sont finalement que des pierres", enchaîne Monseigneur Balsa. "Heureusement, ce sont les hommes et les femmes qui font l'Eglise et ceux-là n'ont pas brûlé."

Monseigneur Balsa, l'évêque d'Ardèche, a commencé la messe avec quelques mots sur l'incendie de Notre-Dame. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Selon l’évêque, un appel aux dons pour la restauration de la cathédrale sera certainement lancé par le diocèse d'Ardèche.