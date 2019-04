Incendie de Notre-Dame: un bâchage provisoire de la cathédrale commence ce mardi

Paris, France

Une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une réflexion est en cours pour sa restauration ou sa reconstruction. La porte-parole de l'équipe de reconstruction de Notre Dame, Charlotte Hubert, était l'invitée de France Bleu Paris ce mardi matin. Elle est architecte en chef des Monuments historiques.

Une bâche provisoire au-dessus de la cathédrale

L'arrivée de la pluie inquiète les spécialistes. "La cathédrale était faite pour avoir un toit qu'elle a perdu. Les voûtes ont été très fragilisées par le feu mais aussi par l'eau envoyée par les pompiers qui est nécessaire pour refroidir l'édifice. Il va y avoir un bâchage provisoire ce mardi qui devrait être complètement en place à la fin de la semaine", précise Charlotte Hubert. Ensuite, un grand parapluie va être installé mais le chantier va durer des mois car c'est un bâtiment qu'il faut construire autour du monument pour mettre en place cette protection.

Des capteurs sur les voûtes hautes

Le parvis est sûr sauf "sous les grandes voûtes hautes qui sont encore en périmètre police" précise l'architecte. Pour que tout soit sécurisé, il faudra encore quelques semaines, indique-t-elle, "de bonnes analyses des voûtes et quelques semaines sous surveillance."

Elle explique que ce mardi et mercredi, les voûtes hautes vont être équipées de capteurs qui sonneront dès qu'il y aura un mouvement. Cela permettra de mieux juger de la stabilité des voûtes.

Réduction du périmètre de sécurité

Le périmètre de sécurité a été réduit autour de la cathédrale. Charlotte Hubert indique que lundi on pouvait approcher notamment par la rue du Cloître. Un large périmètre est en place sur le parvis car il faudra de l'espace pour positionner les engins de chantier.

Finir les travaux en cinq ans c'est faisable" - Charlotte Hubert

Pour l'architecte, cinq ans c'est possible pour remettre un toit à la cathédrale. Elle pense même qu'on pourra rentrer dans Notre-Dame avant cinq ans.

Une reconstruction à l'identique ou pas ?

Elle estime que ce débat entre construire à l'identique ou pas est très prématuré et elle indique qu'il "faut savoir qu'on a tout pour remettre Notre-Dame de Paris telle qu'elle était le 16 avril 2019 à 18h00" (avant l'incendie). La charpente est parfaitement connue et on ne peut pas aujourd'hui écarter la piste de le faire, dit-elle.

