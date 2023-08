Incendie de Saint-André : "De la mauvaise pub pour nos hôtels et nos restaurants"

Les incendies, c'est mauvais pour le commerce ! Trois jours après le sinistre qui a détruit près de 500 hectares entre Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer, et alors que la saison touristique bat son plein, la principale organisation patronale de l'hôtellerie-restauration grince des dents. "Nous subissons l'image qui transparait de ce genre d'évènements catastrophiques", résume Brice Sannac, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans les Pyrénées-Orientales.

Dès lundi soir, les images des campings évacués tournaient en boucle sur les chaines d'information en continu. Plus de 3.000 personnes ont été évacuées au total, y compris certains riverains. "À travers le prisme des médias, on a vite l'impression que c'est tout notre territoire qui est en feu, reprend Brice Sannac. On a la sensation que tous les campings sont en danger alors que ce n'est pas le cas." Sept campings étaient menacés par les flammes, quatre ont été évacués et l'un d'eux a complètement brûlé.

"Les clients appellent et veulent décommander leur réservation"

Au printemps, la vive inquiétude autour du passage en situation de crise sécheresse avait braqué tous les projecteurs sur les Pyrénées-Orientales. "Ça a été un vrai bad buzz de la part de certains médias, et également sur les réseaux sociaux. Je suis pour une information la plus transparente possible, mais la surinformation occasionne des pertes importantes pour nos entreprises."

Depuis l'incendie, les coups de fil s'enchainent dans les hôtels, les campings ou les restaurants. "Les clients appellent et veulent décommander leur réservation."

"Chaque fois, il va falloir réagir pour envoyer des signaux positifs"

Selon l'Umih, la faible fréquentation des établissements touristiques du département au mois de juin découle notamment du passage en crise sécheresse. "Fin juin, nous avons donc lancé une campagne de pub sur internet avec la Chambre de commerce, la préfecture, le département et la région, explique le président. Nous cherchions à contrer cette mauvaise image liée à la sécheresse. Grâce à cela, le bilan de juillet a été meilleur qu'en juin."

L'amélioration se poursuit en août. "Pendant la semaine du 15 août, il n'y avait plus une chambre disponible entre le littoral et Mont-Louis. Nous avons bénéficié des réservations de dernière minute." Reste à savoir si l'incendie de Saint-André aura des conséquences sur les séjours touristiques fin août ou en septembre. Mais Brice Sannac se veut combatif : "Chaque fois qu'un évènement tel que l'incendie se produira, il faudra réagir pour envoyer des signaux positifs à travers notre communication."