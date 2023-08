Incendie de Saint-André : "J'aurais préféré que ma maison brûle plutôt que les caravanes de mes clients"

"Ça fait un peu scène de guerre. Il ne reste rien, à part des cendres et des carcasses." Gwenola Franz, la cogérante de Roussillon Gardiennage, soupire. À deux pas de sa maison épargnée par l'incendie du lundi 14 août , plus de 250 caravanes, voitures ou remorques ont brûlé. L'entreprise proposait également des boxes à la location. "Certains clients y déposaient des meubles en attendant de déménager, ou bien des affaires personnelles. Ils avaient toute leur vie dans ces boxes. J'en ai vu en pleurs, en constatant les dégâts. Je suis très peinée par ça, j'aurais préféré que ma maison brûle."

Pascal, par exemple, a perdu tout ce qu'il avait stocké. Cet habitant de Palau-del-Vidre stockait des objets anciens. "J'ai chiné pendant trente ans pour trouver tout ça. Je le destinais à agrémenter ma retraite. J'envisageais de faire de la vente en ligne. Trente ans de travail d'anticipation parti en fumée."

"On est loin d'avoir identifié tous les véhicules"

Depuis le 14 août, Gwenola Franz a entamé un long inventaire. "Il faut prévenir tous les clients, envoyer des documents aux assurances. On nous a demandé d'identifier chaque carcasse, mais c'est impossible. À part les voitures et certaines remorques, les autres véhicules sont dans un trop mauvais état. On est loin d'avoir tout identifié." Les experts se succèdent également pour constater les dégâts.

Face à la montagne de papiers, les enfants de Gwenola sont venus prêter main forte. "Ma fille et mon fils sont là pour nous aider. Heureusement, parce que je me sentais submergée, je ne savais pas par quel bout commencer. J'étais un peu comme un zombie, sans savoir quoi faire. Mon conjoint et moi n'étions plus nous-mêmes."

Comme les trois entreprises de Saint-André, le camping des Chênes Rouges, à Argelès-sur-Mer, a également brûlé dans l'incendie.

Plus d'un hectare de Roussillon Gardiennage est parti en fumée. © Radio France - Suzanne Shojaei

Plus de 250 caravanes et véhicules ont brûlé. © Radio France - Suzanne Shojaei

Seules les voitures sont identifiables. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les prioritaires de Roussillon Gardiennage n'ont encore réussi à prévenir tous les clients. © Radio France - Suzanne Shojaei