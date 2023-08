Incendie de Saint-André : "Je me suis vue mourir", "apocalyptique", les touristes racontent leur évacuation

Il est 17 heures environ, ce lundi, lorsque l'incendie démarre chemin de la Carrerasse à Saint-André. La fumée noire et les cendres se propagent à des kilomètres. À Argelès-sur-Mer, dans les environs de Taxo, les flammes ne sont pas encore menaçantes, mais l'air devient irrespirable. "C'était apocalyptique, se souvient Cédric, venu du Palais-de-Calais pour passer ses vacances au camping Al Sol. On ne voyait plus rien à trente mètres. On avait du mal à respirer et les yeux piquaient." Cindy, elle, a eu très peur. "J'étais stressée, angoissée pour mes enfants et mes amis. On se voit mourir. Pour ma part, je suis pressée de rentrer."

ⓘ Publicité

À 18h30, c'est l'heure d'évacuer. Maël s'occupe habituellement des animations dans le camping, mais il saute immédiatement dans la voiturette pour faire le tour des vacanciers. "J'ai dit au micro qu'il fallait rester calme et évacuer les lieux. Certains ont été pris de panique, c'est légitime et humain. Heureusement que c'est derrière nous, ça a été fatigant !"

"Tout avait été préparé et organisé en cas d'évacuation"

Une fois évacués, les campeurs sont pris en charge, notamment par les services de la mairie d'Argelès. "On a eu à boire, à manger, avec un service médical à disposition, raconte Cédric. On va vu que tout avait été préparé et organisé en cas d'évacuation, qu'il y avait eu un vrai travail en amont. Ça a calmé tout le monde."

Le directeur du camping Al Sol, Pascal Champel, confirme : "Nous avions un plan d'évacuation avec les services publics. On n'est jamais complètement préparés, mais on était au moins armés matériellement. L'évacuation s'est très bien passée, les gens nous ont fait confiance."

"On s'en sort bien par rapport à d'autres"

Près de 500 hectares ont brûlé lundi soir entre Saint-André, Argelès et Sorède. Sept campings étaient menacés par les flammes, quatre ont été évacués et l'un d'eux a complètement brûlé (Les Chênes Rouges, à Argelès). Près d'une vingtaine de maisons et de cabanons sont complètement détruits, surtout à Saint-André. "Même si ça a été très dur, on s'en sort bien par rapport à d'autres, reconnaît Lydia, une Parisienne au camping Al Sol. Quand je vois que des gens ont tout perdu, je me demande comment j'aurais fait à leur place."

L'enquête se poursuit pour connaître l'origine de l'incendie. Aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs, piste accidentelle ou criminelle.