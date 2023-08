Incendie de Saint-André : l'état de catastrophe naturelle pourrait-il être déclaré ?

Il n'a pas tardé à en faire la demande. Au lendemain du violent incendie qui a ravagé près de 500 hectares entre Saint-André, Argelès-sur-Mer et Sorède lundi soir, Samuel Moli s'adressait déjà à la secrétaire d'Etat Dominique Faure et au ministre Christophe Béchu venus constater les dégâts dans les Pyrénées-Orientales. "J'ai demandé que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour ce feu." Selon les critères du ministère de l'Intérieur, les incendies n'ouvrent pas droit à ce classement. Mais le maire de Saint-André considère que le feu de ce début de semaine était d'une ampleur et d'une violence exceptionnelles.

ⓘ Publicité

"Nous avons eu affaire à un évènement climatique inattendu qui s'appelle l'effet de foehn ", explique-t-il. Pour faire simple, il s'agit d'un phénomène météorologique durant lequel le vent fort franchit la montagne, se réchauffe et gagne en vitesse. "Il faisait 38 degrés, le vent fort était tourbillonnant, donc le feu s'est propagé à une vitesse extraordinaire. Il a quasiment encerclé le village."

"Cet incendie était ingérable"

Pour l'heure, l'Etat n'a pas donné suite à la demande. "Mais la secrétaire d'Etat Dominique Faure m'a dit qu'elle se battrait pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu, ce qui permettrait d'accélérer les procédures d'indemnisations, assure Samuel Moli. Malgré le professionnalisme des pompiers et tous les moyens mis en œuvre, cet incendie était devenu ingérable à cause du phénomène climatique."

Près d'une vingtaine de maisons ou de cabanons ont brûlé entre Saint-André et Argelès-sur-Mer.

À lire aussi Incendie de Saint-André : une cagnotte pour un Argelésien qui a perdu sa maison