Incendie de Saint-André : une cagnotte pour un Argelésien qui a perdu sa maison

Sur son téléphone, Tiffany Grandin fait défiler les photos partagées par son collègue Sylvain. "Il ne reste que des ruines, il n'y a plus rien. Tout est noir, brûlé, plein de cendres. Il n'ont plus de logement, plus de vêtements, plus rien. Toute leur vie a été anéantie en quelques secondes." Sylvain et sa compagne habitait une maison à Argelès, en pleine nature. Le logement a entièrement brûlé lundi soir, dans l'incendie qui a débuté à Saint-André , avant de se propager sur près de 500 hectares.

La dernière fois que Tiffany Grandin a eu son collègue au bout du fil, elle l'a trouvé "en larmes, la tête dans les papiers, en train de contacter la banque, les assurances. Lui et sa compagne vivent un véritable calvaire." Le lendemain du drame, Tiffany décide d'ouvrir une cagnotte en ligne . "Ça m'a paru évident. J'aurais fait ça pour n'importe qui de mon entourage."

"Certains de leurs animaux sont morts"

À côté de sa maison, le couple avait aménagé un espace pour accueillir des animaux adoptés dans des refuges : des chiens, des chats, des perroquets, des poules, etc. Certains de ces animaux sont morts dans l'incendie. "Sylvain et sa compagne sont complètement sous le choc, raconte Tiffany. Ils avaient réussi à construire un véritable havre de paix pour ces animaux."

Face aux dégâts, Tiffany appelle à la générosité de tous. "Le moindre euro récolté les aidera. Il n'y a pas de petit don." Ce mercredi soir, la cagnotte comptait déjà près de 7.000 euros. Comme le logement de Sylvain, près d'une vingtaine de maisons ou de cabanons ont brûlé entre Saint-André et Argelès-sur-Mer.