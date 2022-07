Incendie de Velaux : "J'ai vu les flammes dans mon jardin, j'ai pris mon sac et j'ai couru"

C'est la première grosse frayeur de l'été dans les Bouches-du-Rhône alors que la sécheresse s'accentue chaque jour un peu plus. D'importants moyens ont été mobilisés ce dimanche vers 17 heures sur la commune de Velaux pour venir à bout d'un incendie virulent.

130 pompiers, 4 canadairs, 2 hélicoptères bombardiers d'eau mobilisés

Plus de 130 Pompiers13 et marins-pompiers ont été engagés sur ce feu de pinède en zone péri-urbaine, dans les quartiers de Bertin et Restoubles, le long de la départementale 20. Un feu très violent racontent les pompiers des Bouches-du-Rhône : "La pente ascendante a entrainé la propagation du feu, se rapprochant dans les lotissements. Les pompiers mobilisés ont fait face à une guérilla urbaine pour protéger les maisons menacées par ce feu virulent. L’action rapide des pompiers sur les lieux, combinée à l’action des hélicoptères et avions bombardiers d’eau, a permis de protéger une dizaine de constructions qui se trouvaient dans l’axe du feu. Trois maisons ont été impactées par les flammes". Bénédicte a dû rapidement quitté sa maison, encore sous le choc elle raconte avoir cru tout perdre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

J'était en train de lire et d'un coup j'ai vu les flammes dans mon jardin, j'ai couru et j'ai pris mon sac. Je suis partie. Je ne croyais pas que ma maison serait sauvée - Bénédicte une riveraine

Les dégâts sont concentrés dans le jardin de Bénédicte et la ligne téléphonique aussi impactée mais sa maison est intacte. Un miracle. Comme elle une centaine d'habitants ont trouvé refuge ce dimanche en fin de journée dans la salle Nova , à proximité de la mairie de Velaux le temps de l'intervention des pompiers. Heureusement personne n'a été blessé. Au total 7 hectares ont brûlé. Une centaine a été préservée précisent les pompiers.

Les flammes se sont très vite rapprochées des habitations. © Radio France - Julie Gasco