Incendie de Voreppe et de la Buisse : un an après, des risques d'éboulements toujours présents

Il y a un an jour pour jour, le 5 août 2022, les contreforts de la Chartreuse s'embrasent, après un impact de foudre. Un incendie qui va durer une dizaine de jours et qui détruit 120 hectares de végétation, notamment sur les communes de Voreppe et de la Buisse. En revanche, pas de victimes ni d'habitations touchées. "Ce n'est pas le souvenir d'une catastrophe", se félicite malgré tout le maire de la Buisse Dominique Dessez un an après, "paradoxalement, on garde un bon souvenir, celui de la solidarité, de l'efficacité des pompiers, etc..."

Une nuit gravée dans la mémoire des habitants

La solidarité, c'est le souvenir aussi de John, gérant d'une pizzeria dans le centre de la Buisse. "Vu que ça a duré toute la nuit, j'ai fait des pizzas avec ce qui me restait, pour les bénévoles, tous les gens qui essayaient de maitriser le feu. Les agriculteurs aussi se sont mis à la manœuvre pour chercher de l'eau".

Fabiola, elle, n'était pas sur place au moment de l'incendie mais sa maison a été menacée par les flammes. Elle reçoit de la part de ses amis restés sur place "des photos de la maison avec les flammes derrière". Alors forcément, "on s'est dit qu'on va revenir, on sera SDF !" Finalement, la maison est toujours là mais avec une petite surprise dans la chambre de sa fille : "J'avais laissé son velux à moitié ouvert donc il y avait plein de cendres sur son lit et par terre, comme quoi on était vraiment près !"

Des conséquences encore aujourd'hui

Mais un an après, il y a encore des stigmates. La végétation est en train de repousser, la broussaille surtout avant les arbres. Sauf que le sol reste très fragile, avec des risques d'éboulements qui ont été accentués par la perte de végétation. "Le Département a réalisé des travaux d'urgence juste après l'incendie, mais ils ne sont pas suffisants", explique Dominique Dessez. "Une étude a été réalisée sur les risques et il y a une deuxième étude en cours désormais sur les moyens de protection", ajoute le maire de la Buisse.