Incendie des Cars : à Montboucher, Marie-Rose est elle aussi "privée de ses feuilletons"

Depuis lundi 11 janvier, il n'est plus possible pour Marie-Rose Lavergne et son mari de regarder la télévision. L'incendie de l'émetteur des Cars, en Haute-Vienne, est revendiqué par une association anti-5G. Il a eu des répercussions jusqu'à Montboucher, commune située au sud-ouest de la Creuse.

Privée de télé pendant une dizaine de jours

"Ça m'embête surtout le soir", explique Marie-Rose Lavergne, habituée des feuilletons sur France 2 et France 3. "Je regarde Plus belle la vie, Sous le soleil ou les journaux." Mais cette habitante refuse de se laisser démoraliser. "On sait que c'est bien assez embêtant pour ceux qui doivent arranger tout ça ! Là, on a le poste alors cela fait rien !" Marie-Rose Lavergne se console en écoutant France Bleu Creuse. Son réparateur estime qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant une dizaine de jours.