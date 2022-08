Incendie du Pinada : le maire de la ville d'Ansbach jumelée à Anglet en visite dans la forêt

Le maire d’Ansbach en Allemagne, ville jumelle d’Anglet a visité ce mercredi pour la première fois la forêt du Pinada depuis l’incendie de juillet 2020. Ce soir-là, 165 hectares d‘arbres et de végétation sont partis en fumée. Thomas Deffner accompagne le maire d’Anglet et découvre la forêt décimée. « _J’ai eu la nouvelle rapidement le lendemain matin » s_e souvient le maire de la petite ville de Bavière. « Ca m’a bouleversé, parce que je peux facilement m’imaginer à quel point c’est une catastrophe pour une commune, je suis déjà venu me promener à Chiberta ».

Le maire d’Anglet Claude Olive lui montre en deux ans comment la nature réagit. « Ici, c’est un nouvreau petit chère qui pousse », lui pointe-t-il du doigt à côté d’un arbre esseulé. « _Dans un premier temps, c’est terrible de voir cette plaine vide sans les arbres, mais dans un second temps c’est beau de voir comment la nature reprend ses droit_s » commente le maire d’Ansbach Thomas Deffner.

Un don de 23.500 euros

Une première visite pour le maire d’Ansbach, tout juste élu en 2020, et qui n’avait pas pu venir jusqu’à présent à cause de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, à distance, le nouveau maire a aidé sa ville jumelle. « J’ai lancé rapidement une collecte de dons, et on peut voir que les habitants sont attachés à Anglet puisqu’il y a eu de nombreuses participations ». En tout, les habitants ainsi que le maire en personne ont permis de réunir plus de 23.500 euros la collecte pour replanter la forêt du Pinada (la campagne de dons Ayudam Pinada a atteint les 140.000 euros au total). « Ce qui nous a surpris, c’est le niveau du don » explique le maire d’Anglet Claude Olive. « Ca prouve l’histoire de ce jumelage avec Ansbach, c’est quelque chose de fort ».

Un hectare de la forêt sera planté à cet endroit en l’honneur d’Ansbach, ville jumelle d’Anglet © Radio France - Anthony Michel

Un hectare pour Ansbach

C’est à la fin de l’automne que la forêt du Pinada sera replantée, avec 80.000 nouveaux plants d’arbres. Un hectare de cette nouvelle forêt sera dédié à la commune de Bavière avec une stèle sur laquelle le lycée Cantau va travailler. « C’est un honneur pour nous » sourit Thomas Deffner.