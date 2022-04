Incendie du pont de Brignoud : les élus écrivent à l'Etat et réclament la gratuité sur une portion de l'A41

Une semaine après l'incendie volontaire sur le pont de Brignoud, les élus du département et du Grésivaudan écrivent à l'Etat et réclament la gratuité sur la portion de l'A41 entre Crolles et le Touvet, le temps de trouver une solution pérenne.

Les maires du Grésivaudan et les élus du département se sont réunis, ce lundi 11 avril, pour discuter des décisions à prendre, une semaine après l'incendie volontaire, "susceptible d'être qualifié de terroriste", selon le parquet, sur le pont de Brignoud. Henri Baile, le président de la communauté de communes du Grésivaudan, et Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère, ont demandé à AREA, qui gère l'autoroute, de rendre le péage de Crolles gratuit. L’opérateur autoroutier a en partie et sous conditions accédé à cette demande, puisque dès à présent, le badge Aréa est gratuit pour tous les nouveaux abonnés et une réduction de 50% sera appliquée sur tous les trajets entre Crolles et Le Touvet, pour tous les utilisateurs effectuant au moins 10 allers-retours dans le mois et ce sur les 3 prochains mois. Une avancée saluée par les élus mais qui mérite selon eux d’aller plus loin. C’est pourquoi, ils se sont directement adressés aux services de l’Etat, concédant de l’A41, afin d’obtenir la gratuité totale pour ce tronçon, "mesure qui va dans le sens de l’intérêt général et économique du territoire", précise Henri Baile. "Nous proposons de faire un point d'étape sur l'efficacité de cette mesure et son coût sous trois mois et dans l'attente des expertises définitives du pont", ajoute-t-il. Une lettre en ce sens a été co-signée par Henri Baile et Jean-Pierre Barbier à l'attention de Bruno Le Maire (ministre de l'Economie) et Jean-Baptiste Djebbari (ministre des Transports).

Des itinéraires bis en place

La fermeture du pont cause de nombreux problèmes et a conduit à des reports de flux importants sur les routes départementales, entraînant ralentissements et bouchons et donc retard pour les particuliers et les scolaires. "Nous avons immédiatement demandé au SMMAG et à l'exploitant TOUGO d’assurer une continuité de services via des itinéraires bis, garantissant même en mode « dégradé » les trajets notamment des scolaires" explique Henri Baile.

Le Département conduit actuellement toutes les expertises nécessaires (analyses béton et acier, diagnostic amiante,…) pour évaluer le plus finement possible l’ampleur des dégâts sur le pont. La communauté de communes Le Grésivaudan, le Département et le SMMAG préconisent l’utilisation des services de covoiturage existants, des modes doux, dans la mesure du possible, et travaillent à la mise en œuvre de plus pérennes, si le pont était amené à rester fermé sur du long terme. Le Grésivaudan, le Département et le SMMAG réfléchissent également à la mise en place d’une traversée de rive sécurisée pour les modes de circulation doux. Cela pourrait se faire sur le pont de Brignoud, en fonction du résultat des études en cours, qui sont attendus en fin de semaine.

Pour le pont, toutes les options sont sur la table

Les équipes du département sont à pied d'oeuvre et continuent les analyses. "Nous devons faire des expertises très approfondies, après quoi on saura si on doit réparer le pont, ou le démolir puis le reconstruire. Nous avons ouvert tous les champs des possibles : réparer, peut-être avec une ouverture en mode dégradé pour uniquement la circulation piétonne et cycliste, dans l'objectif de faciliter les circuits de transports en commun, et puis peut-être des réparations plus à long terme, l'ouverture d'une passerelle piétonne, ou bien la démolition puis reconstruction du pont, soit in situ, soit à côté", énumère Bernard Perazio, vice-président aux transports au département de l'Isère. L'expertise du ministère des Armées a également été sollicitée. "Nous avons écrit à la ministre pour que le génie vienne nous aider, et éventuellement pour la reconstruction de l'ouvrage."

Ce qui est sûr, selon Bernard Perazio, c'est que "ces réparations mettront plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La reconstruction d'un pont neuf, ça peut atteindre 24 mois." Des points réguliers seront faits pour informer la population. "Nous communiquerons en toute transparence sur les solutions retenues. On cherchera peut-être des solutions palliatives pour permettre l'utilisation du pont en mode dégradé. Notre but et priorité, c'est d'assurer la liaison entre ces deux rives de l'Isère, liaison très usitée", conclut Bernard Perazio