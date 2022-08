Incendie en forêt de Brocéliande : un conteur mayennais mobilisé pour la sécurité des touristes

Pierre Lemonnier se transforme tous les jours en Merlin pour raconter les contes et légendes de la forêt de Brocéliande dans le Morbihan. Mais depuis ce week-end, la forêt légendaire est touchée par les flammes. Alors le conteur mayennais met la main à la pâte pour aider les touristes.

Les incendies dans le Morbihan ont détruit plus de 400 hectares dans la forêt de Brocéliande. La mythique forêt arthurienne est en proie aux flammes depuis samedi 13 août. Le feu est enfin fixé mais ce week-end, tout le monde était sur le front, y compris le Mayennais Pierre Lemonnier. Le Mayennais est conteur, il gère la Cachette de Merlin en plein cœur de cette forêt. Il a passé son week-end à refouler les touristes un peu trop curieux.

"Notre forêt, c'est la forêt des légendes"

"Comme c'est un endroit très touristique, il y a toujours des gens qui viennent, explique Pierre Lemonnier. Des Espagnols, des Italiens, des Allemands voulaient rentrer dans la forêt donc on était mobilisés pour les empêcher d'y aller."

En plus des incendies, la mythique forêt subit la sécheresse. Alors, hors de question pour Pierre Lemonnier de laisser des touristes fumer dans la forêt. "_Je pense qu'_il y a un gros travail de prévention à faire pour empêcher les gens d'aller en forêt alors que les pompiers se battent contre les incendies. On sait que s'il y a deux personnes dans la forêt, la priorité va être donnée aux humains et les incendies vont se propager. "Notre forêt, c'est la forêt de Brocéliande, c'est la forêt de Merlin, c'est la forêt des légendes."