Un appel à la générosité est lancé dans les communes atteintes par le feu dans le Médoc. Les bénévoles de la DFCI et les pompiers ont besoin de produits d'hygiène et de collations. Lionel Montillaud, le maire de Sainte-Hélène, a détaillé les besoins au micro de France Gironde ce mercredi matin.

Incendie en Gironde : appel aux dons de produits d'hygiène et de collations pour les pompiers et bénévoles

Vous vous demandez comment soutenir les pompiers et bénévoles qui luttent en ce moment contre le feu dans le Médoc ? Un appel au dons est lancé. "Ils ont besoin de produits d'hygiène", détaille Lionel Montillaud, le maire de Sainte-Hélène, ce mercredi matin sur France Bleu Gironde. "Tout ce qui est restauration est géré par les communes et le département. Mais ils ont besoin de collations. Donc on pense à des barres de céréales, des choses qui se mangent rapidement, sucrées. Bien sûr de l'eau, des sodas, il faut qu'il y ait de l'énergie."

"C'est vraiment un combat de chaque minute", rappelle le maire de cette commune très touchée par les flammes. "Ils sont très, très mobilisés. Ils sont nombreux maintenant puisqu'on parle de 900 pompiers sur site, donc on va avoir besoin et c'est tout notre boulot de les mettre dans les meilleures conditions pour lutter contre l'incendie", insiste encore Lionel Montillaud.

Les dons sont à déposer à la salle des fêtes de Sainte-Hélène "mais aussi dans toutes les mairies de communes qui vont être agrégées au niveau logistique" précise encore Lionel Montillaud.