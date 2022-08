Incendie en Gironde et dans les Landes : quels sont les renforts envoyés par l'Europe ?

Ce vendredi, 361 pompiers venus de toute l'Europe renforcent les rangs des soldats du feu français qui luttent contre les incendies en Gironde et dans les Landes, épaulés par des avions grecs et suédois. Ces renforts interviennent dans le cadre du dispositif RescEU de l'Union Européenne.

Ils arrivent d'Allemagne, de Roumanie, de Pologne et d'Autriche. 361 pompiers européens sont engagés à partir de ce vendredi aux côtés des 1.100 soldats du feu français sur l'incendie qui continue de ravager la Gironde et les Landes. Des avions bombardiers d'eau complètent cette aide venue de l'étranger qui est déployée dans le cadre du dispositif européen RescEU.

361 pompiers venus de quatre pays d'Europe

Ce vendredi matin, 65 pompiers allemands ont commencé à intervenir aux côtés des soldats du feu français. Ils sont arrivés ce jeudi soir à Hostens, lieu de commandement des opérations, tout comme deux avions roumains, emportant à leur bord 50 pompiers supplémentaires, cinq véhicules lourds, dix véhicules légers et du matériel. Des convois polonais et autrichiens sont arrivés en France ce vendredi matin, ensuite escortés jusqu'en Gironde. Il est vraisemblable que leur intervention ne débute que samedi. Ils se désengageront les 18 et 19 août.

En appui, plusieurs avions étrangers vont survoler dès ce vendredi les massifs de Gironde et des Landes. Deux Canadairs grecs, arrivés ce jeudi après-midi à Nîmes où ils ont passé la nuit avant de gagner le Sud-ouest. Deux "Air Tractor" suédois se sont eux stationnés ce jeudi soir dans le Morbihan à Vannes avant de descendre ce vendredi. Ces quatre avions devraient intervenir 72 heures au maximum. Enfin, Martin Guespereau, le préfet délégué à la défense et à la sécurité dans le Sud-ouest a annoncé que l'Italie enverrait finalement des Canadairs ce vendredi, sans en préciser le nombre.

Le système de sécurité civile européenne RescEU

Cet afflux de renfort est coordonné par la Commission européenne grâce au dispositif RescEU, une réserve de secouristes et de moyens matériels mis à disposition par tous les pays de l'Union européenne. Créé en 2001, ce dispositif a été renforcé en 2019 et a servi pendant la crise sanitaire. RescEU comprend des moyens de lutte contre les incendies, mais aussi contre les catastrophes chimiques, ainsi que du matériel médical.

En juillet, ce dispositif a permis l'envoi de deux Canadairs grecs au-dessus des incendies en France. Mais ils n'ont survolé les forêts françaises que quelques heures, la Grèce les ayant rappelés pour combattre des feux sur son propre territoire. En effet, aujourd'hui, la priorité nationale reste la règle dans l'aide européenne, avions et hommes sont envoyés à l'étranger, mais peuvent rentrer à tout moment. Pour éviter ces allers-retours, la Commission européenne veut acheter ses propres avions. RescEU devrait se doter de 12 Canadairs. Ils seront stationnés en France, en Italie ou encore en Croatie, mais envoyés sur décision de la Commission partout en Europe.