Incendies en Gironde : "Jojo le roi du loto" récolte plus de 30.000 euros pour les pompiers

Après les incendies en Gironde, la solidarité ne faiblit pas. Dernier exemple en date, ce chèque de plus de 30.000 euros remis jeudi à L'Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers, une association qui vient en aide aux enfants des soldats du feu qui ont perdu un parent. C'est Jonathan Laulan, plus connu sous le nom de "Jojo le roi du loto", qui a remis ce don aux pompiers de la caserne de La Brède.

"Quand j'ai vu ce qui s'est passé par rapport aux incendies, on a créé ce loto géant pour l'Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France"

à lire aussi Incendies en Gironde : l'hippodrome de La Teste reverse sa recette aux pompiers

"30.551 euros c'est notre chèque record, j'en ai pleuré !"

Jonathan Laulan habite le village du Tourne, entre Bordeaux et Podensac. L'animateur organise depuis près d'une décennie des lotos solidaires. Jamais auparavant, il n'avait récolté une telle somme. Lors de ce loto pour les pompiers, "il y avait 400 personnes dans la salle et 1.432 participants en ligne. Plus de 30.000 euros, c'est un truc vraiment exceptionnel !"

L'argent récolté va permettre d'"accompagner les 1.432 enfants de pompiers qui ont perdu un parent. Dans leur scolarité, jusqu'à l'université."

Jonathan Laulan rappelle que "les lotos solidaires aident énormément les associations. Il faut les remettre en avant !"