Incendie en Gironde : la vie bouleversée au Temple, où s'est installé le poste de commandement des pompiers

Tous les soirs, depuis le début de semaine et l'installation du poste de commandement des pompiers pour l'incendie du Médoc sur la petite commune du Temple, les voisins se retrouvent sur le trottoir pour prendre l'apéro. Et admirer le ballet des camions de pompiers : "Y'a jamais personne sur cette place-là. En même temps, ça nous fait de l'animation" confient ils. "Là, vous êtes tous chez moi ou presque !" sourit Marlène. Le poste de commandement est en effet juste à côté du jardin de Marlène et Johann. "De voir tous ces attroupements et tout, ça fait peur parce qu'on sait qu'on peut brûler à n'importe quel moment", explique son compagnon.

Philippe, le seul restaurateur de la commune est ravi. Ses couverts ont doublé le midi. Une clientèle composée en grande partie de journalistes :"Ça a commencé mardi matin, vers 10 heures et demie, 11 heures. On a commencé à voir arriver des caméras, des micros. Là, c'est pour nous ! Le truc, c'est que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter net. C'est-à-dire que, dans une heure, ils déplacent le PC, on ne voit plus personne. On n'aura même pas eu le temps de se dire au revoir."

Même les enfants aident au ménage

Le maire de la commune, Karine Nouette-Gaulain explique que sur place, tout le monde est mobilisé pour que les pompiers ne manquent de rien : "C'est essentiel que les pompiers aient un endroit pour se restaurer, pour se reposer, pour se détendre. On a des psychologues sur place. Les enfants de la commune sont là pour nous aider, au ménage, à l'entretien. Il faut qu'il y ait les meilleures conditions pour qu'ils aient les meilleures idées, qu'ils adoptent les meilleures stratégies !"