Incendie en Gironde : "Si ça crame, c'est foutu !", l'inquiétude des habitants au moment d'évacuer

Plus de 800 personnes ont déjà dû quitter leur maison à cause de l'incendie dans le Médoc. Dans l'après-midi de mardi, des centaines d'habitants de Ste-Hélène ont dû partir. France Bleu Gironde est allé chez eux, au moment de plier bagage.

Le ciel est jauni par les fumées, à Ste-Hélène, en Gironde, ce mardi. Les flammes sont tout près, à à peine quelques kilomètres. Et le fumées toxiques se rapprochent. Les gendarmes toquent aux portes, accompagnés d'agents de l'Office national des fôret. C'est le moment d'évacuer pour ces dizaines d'habitants de la zone. Le feu n'est toujours pas maîtrisé, et il s'étend. Les milliers d'hectares brûlés s'empilent depuis lundi, et ces trois départs de feu à Brieux, sur la commune de Saumos. Sainte-Hélène a été touché peu après.

Claude prépare ses affaires. Quand il ouvre la bouche, son inquiétude est perceptible : "C'est stressant, parce qu'on part d'une maison. Mais comment ça va se passer quand on va revenir ?" "On a le bois qui est juste derrière. Donc si ça crame là-dedans... Et ça va très vite ! Si ça crame, c'est foutu ! Et où on va après ? On n'en sait rien !"

Le dilemme : quelles affaires prendre ?

Eric empile des cartons, un peu n'importe comment dans sa voiture : "Il faut essayer de prendre le maximum, en un minimum de temps. C'est compliqué, de choisir ! C'est la première fois que ça nous arrive !" Chez Elodie, au contraire, tout était déjà prêt : "Depuis qu'on habite ici, on a un sac de survie qui est fait. Il n'y a plus qu'à partir, et à rajouter des petits trucs : pour les filles, leur doudou, des choses comme ça !" Mais Fanny, à 12 ans, a du mal à partir. Elle a pleuré dans le bus au retour de l'école : "Je pensais pas que ça allait nous arriver. Je suis un peu sous le choc."

Pour Nicolas, il s'agit de ne pas oublier le chat... et sa voile de windsurf. "On ne me la remboursera pas ! Si on n'a pas la facture, avec les trucs d'occasion..." Il espère revoir sa maison intacte : "J'ai un peu peur, le vent passer vers l'ouest, et venir vers nous. Mais l'essentiel c'est qu'on soit entier !"