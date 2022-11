Incendie et explosions à Arkema Jarrie : les différents plans d'intervention ont "bien fonctionné"

Il y aura eu environ une heure et demi d'inquiétude et de mobilisation ce jeudi 10 novembre au matin autour du site chimique Arkema de Jarrie (Isère), au sud de Grenoble. Vers 8h45 trois explosions, des flammes et un gros panache de fumée ont alerté les riverains du site, puis les secours. Au final l'entreprise indique qu'il s'agissait d'un incendie "d'origine électrique", sur "une unité de conditionnement de chlorate de sodium" , qui a provoqué des explosions mais sans émanation toxique et qui n'ont pas fait de blessé. Il n'empêche que même chez des riverains habitués aux bruits parfois étranges, voire aux alertes incidents internes au site, l'ampleur sonore et visuelle de ces explosions et du nuage qui a suivi, ont provoqué sur le coup une belle frayeur et que différents plans d'intervention et de sauvegarde ont été enclenchés.

8h45 alerte sur le site et quasiment simultanément dans les mairies les plus proches

Dès après les explosions, les maires des deux communes directement riveraines du site, Champ-sur-Drac et Jarrie, ont été alertées directement par Arkema. "Il y a une adrénaline particulière, explique Raphaël Guerrero, le maire de Jarrie, mais on voit que les exercices (effectués régulièrement dans ces communes) sont bienvenus. L'industriel m'a informé tout de suite dès le déclenchement de son plan d'organisation interne. Très vite, on a discuté des mesures à prendre. La première a été de fermer la route qui s'appelle "de l'électrochimie", avec les moyens de la police municipale. J'ai demandé à la gendarmerie, qui est aussi très vite intervenue. Et dans un deuxième temps, mais très rapidement aussi, et même s'il n'y avait pas de risque toxique posé, j'ai quand même décidé d'appeler l'école au plus près de la plateforme pour demander de se mettre à l'abri. Ce qui était en cours ou quasiment fait. Donc les directrices ont super bien réagi. Et puis la procédure prévoit que du moment que les sapeurs pompiers interviennent de manière opérationnelle, je deviens directeur des opérations de secours jusqu'à ce que le préfet prenne la main. Donc, très vite, je me suis rendu au poste de commandement d'Arkema pour pouvoir intervenir aussi sur les secours".

Le village de Jarrie surplombe le site chimique © Radio France - Laurent Gallien

A Champ-sur-Drac, où quelques personnes alertées par l'explosion étaient venues se réfugier dans la mairie, même rapidité pour le maire Francis Dietrich. "Nous avons été prévenus de l'incident par le site chimique lui même et on a déclenché le plan communal de sauvegarde à titre préventif. Parce que si l'incident prenait de l'ampleur, il valait mieux que le personnel et les élus disponibles soient déjà mobilisés pour intervenir". Une intervention qui n'allait pas tarder mais sans atteindre non plus les plus hauts points d'alerte.

Un périmètre autour de l'usine a été bouclé d'abord à l'autopont de Jarrie puis aux ronds-points de Champagnier d'un côté et Vizille de l'autre © Radio France - Laurent Gallien

Un confinement "préventif" de première proximité

Même si elle a su "à 9h10" selon le directeur de cabinet du préfet de l'Isère Frédéric Bouteille, que le feu était éteint, la Préfecture a néanmoins décidé, en attendant des résultats d'analyses de l'air supplémentaires, d'établir un périmètre de confinement autour du site. La nationale et les départementales a proximité ont été fermées et plus personnes à part les secours n'entrait dans un périmètre d'un kilomètre autour du centre du site. A l'intérieur de ce périmètre les habitants étaient invités à rester chez eux ou là où ils se trouvaient. "Plus une mesure préventive, pour dire aux gens de ne pas circuler, sur une partie seulement de la commune, plutôt qu'un véritable confinement" explique Francis Dietrich. Son homologue de Jarrie confirme : "Si il y a une alerte toxique réelle et que le plan particulier est déclenché ça concernera bien au-delà toute la commune de Jarrie et d'autres communes__. Là monsieur le Préfet a déclenché le périmètre qu'on appelle P1, à 1 100m. En gros c'est autour de la plateforme industrielle et du quartier de la gare de Basse-Jarrie. Toutes les autres habitations de Jarrie au-delà de la mairie, n'étaient pas concernées."

L'école maternelle le Pavillon, de Champ-sur-Drac, a été confinée pendant environ une heure © Radio France - Laurent Gallien

Un exercice grandeur nature pour les écoles

Malgré tout les réflexes acquis dans ces communes ont fait que sans attendre quelconque consigne le collège de Jarrie, pourtant hors périmètre, a décidé de fermer ses issues et fenêtres. Dans le périmètre cette fois, à l'école maternelle Le Pavillon de Champ-sur-Drac, la directrice Stéphanie Lembeye et son équipe ont pris des mesures dès qu'elles ont eu connaissance de l'explosion. "Les réflexes professionnels étaient tous là. On a fermé toutes les issues, les fenêtres et on a fait preuve de calme au sein des classes. Comme il s'agit d'enfants de maternelle on est resté très calmes et on a continué la classe comme si de rien n'était pour ne pas mettre de la panique. Il y a eu un petit peu plus d'inquiétudes au niveau de quelques parents qui se trouvaient devant le portail au moment ou ça a explosé. Donc ils se sont réfugiés dans l'école ainsi que deux collégiennes. Et là, il y avait beaucoup de stress avec leur téléphone parce qu'elles avaient des infos très dramatiques donc il a fallu beaucoup les rassurer. Et du coup, les deux collégiennes, après avoir averti leur maman, ont passé la matinée dans l'école avec nous, avec les enfants. Et voilà."

Avant un retour d'expérience plus complet, une vision positive de la Préfecture

Même si, à Champ-sur-Drac notamment, tout le monde n'a pas entendu la sirène de confinement, "qui d'ailleurs a sonné 5 coups et pas 3 comme prévu" souligne Stéphanie Lembeye, le fonctionnement des divers niveaux d'alertes semble avoir été bon à l'occasion de cet incident. "Le centre opérationnel départemental a été mis correctement en place, estime Frédéric Bouteille, directeur de cabinet du Préfet de l'Isère, avec une mobilisation des acteurs dans un temps extrêmement court. Donc là, on peut se satisfaire bien évidemment de cette rapidité, de cette réactivité. Les dispositifs d'information au public, les systèmes d'avertissement, les sirènes, ont été déclenchées autour du site et elles ont bien fonctionné. La diffusion des messages de prévention et de confinement diffusés sur les ondes de France Bleu Isère (radio de service public et à ce titre partie prenante du dispositif d'alerte et d'information en cas de catastrophe), là aussi ont bien fonctionné avec la diffusion en parallèle sur les réseaux sociaux. Donc à chaud, on peut dire qu'on a eu un bon fonctionnement de tous les dispositifs." Y compris d'ailleurs des dispositifs d'Arkema puisque le sinistre était quasiment éteint par les équipes internes lors de l'arrivée des équipages du SDIS38. Frédéric Bouteille qui se veut une nouvelle fois rassurant quant aux mesures qui ont permis de lever le confinement vers 10h20. "Toutes les mesures qui ont été faites à la fois par l'exploitant à l'intérieur du site et par Atmo et son réseau de mesures aux abords du site, nous ont rassuré sur l'absence de pollution et l'absence de risques pour la population. Il n'y a aucune toxicité qui a été mesurée ni à l'intérieur du site, ni à l'extérieur__." Sur l'origine et les causes du sinistre, outre l'enquête qui sera nécessairement menée chez Arkema, le parquet de Grenoble ouvre une enquête qui a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de La Mure.